Obnova hustopečského koupaliště míří do finále. Nová bude skluzavka i tobogán

Hlasitá hudba se ozývá z hustopečského koupaliště. Bazény jsou plné lidí a rušno je v jejich okolí i na tobogánu. Muži, svlečení do půli těl, však „plavou“ na suchu. Jejich úkolem je totiž připravit tamní koupaliště na další letní sezonu. Ta, pokud vše půjde podle plánu, v Hustopečích odstartuje až s prvními srpnovými dny. Venkovní plavecký areál totiž prochází náročnou rekonstrukcí, která spolkne více jak dvacet milionů korun.

Dělníci momentálně montují nové koryto tobogánu a pokračují v hydroizolačních nátěrech bazénových van. „Poté bude následovat obklad keramikou. Vybrali jsme opět světle modrou a bílou barvu a tmavší prvky, které budou vyznačovat dráhy v plaveckém bazénu nebo místa, jež potřebujeme zvýraznit kvůli bezpečnosti,“ ukazoval redaktorce Deníku na místě správce koupaliště Aleš Proschek.

Nová budou i koryta tobogánu, skluzavka či brouzdaliště. „Původně jsme mysleli, že necháme repasovat skluzavku, která zde byla. Ovšem vzhledem k jejímu stáří nám bylo doporučeno, abychom si objednali novou. Přijít by měla do čtrnácti dní,“ přiblížil Proschek.

Součástí rekonstrukce je i částečná obnova bazénových technologií. „Každý bazén bude osazený samostatným dávkovačem chemie tak, abychom udrželi vodu dle hygienických vyhlášek a norem,“ uvedl Proschek.

Hustopečské koupaliště bude zanedlouho jako nové.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Půdorys areálu, který má kapacitu až osmnáct stovek lidí, zůstává. „Koupaliště bude ale pěknější, modernější a s bezbariérovým přístupem. Areálu z roku 1996 tak dáme kabátek roku 2024,“ porovnal správce areálu.



Lidé se tak poprvé vykoupou až v srpnu. „Smlouvu se zhotovitelem máme podepsanou do konce července. Věříme, že v srpnu už otevřeme. Pokud by se nám podařilo zachránit polovinu sezony, tak by nám to moc pomohlo,“ nechal se slyšet místostarosta města Bořivoj Švásta.

Za vstup na hustopečské koupaliště si lidé letos připlatí. „Vedení města odsouhlasilo dvacetiprocentní navýšení už loni na podzim. Původně jsme předpokládali, že budeme hotoví do konce června,“ zmínil Proschek.