To, jaký název stanice nacházející se v katastru Hustopečí nakonec dostanou, budou řešit hustopečští radní. Pokud odhlasují změnu, osloví město se žádostí Drážní úřad. "Výsledky máme k dispozici teprve od pondělí a tak, jak jsme je dostali do rukou, jsme je i zveřejnili. To aby si lidé sami mohli udělat nějaký obrázek. Zabývat se jimi budeme ještě na radě za čtrnáct dní. Nevíme, s jakým výsledkem. Uvažujeme i o tom, že bychom výsledky ankety poslali Správě železnic, která se má k věci vyjádřit ještě před žádostí o změnu u Drážního úřadu," přiblížila postup hustopečská starostka Hana Potměšilová.

Jak přiznala, výsledek ankety ji překvapil. "Upřímně jsem nečekala, že lidé budou chtít, aby se nově zrekonstruovaná stanice v centru města jmenovala Hustopeče-město. Spíše jsem čekala pouze Hustopeče," zareagovala Potměšilová.

Rozčarovaní jsou z výsledků v Šakvicích. "Pamětníci, kteří vědí, že se kdysi nádraží jmenovalo Hustopeče-dolní nádraží již nežijí. Avšak žijí ti, kteří mají zarytý název Šakvice. Dle mého názoru by vedení Hustopečí mělo věnovat více pozornosti důležitějším věcem ve městě. Doufám, že zvítězí zdravý rozum a že se bude myslet na lidi, kteří bydlí daleko a budou se muset zorientovat," okomentovala výsledek ankety šakvická starostka Drahomíra Dirgasová.

Opakovaně pro Deník Rovnost poznamenala, že výsledek ankety neuznává. "Nebyla objektivní a mám důkazy o tom, že je zfalšovaná. Výsledek neakceptuji. Má být směrodatné, že ve městě o pěti tisících obyvatelích se tři stovky vyjádří pro změnu názvu? To je přeci absurdní," kroutila hlavou Dirgasová.

Podobně jako ona se vyjádřil na oficiálním facebooku Město Hustopeče například i Karel Otáhal. "Lidi, co blázníte… To jste se všichni dočista zbláznili? To bude zmatků s názvem. Proč? Nechte to tak, jak to je. Jaké dolní či horní nádraží. Nechte Šakvice a Hustopeče. Takové blbosti. Máme na starosti málo problémů? Kdo to vůbec rozjel a proč? Co je to za zrůdnou anketu. To, že vlak houká a ruší noční klid, to nikoho z města nezajímá. Ale název se bude měnit. Nechápu," napsal.