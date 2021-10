Nádvoří bylo uzavřeno na základě výzvy stavebního úřadu 29. září. Aktuálně hrozí hlavně pád střešních tašek. Ze zprávy statika Dalibora Klusáčka vyplývá, že v obvodových zdích i obou podlažích objektu jsou výrazné trhliny, silně poškozené jsou i klenbové konstrukce, čímž dochází k uvolňování cihel. Severní stěna vybočuje směrem od objektu a také, že půdní prostory nejsou přístupné vůbec.

Doporučený je okamžitý zásah. Odhadované náklady na základním zajištění vyčíslili odborníci na dva až tři miliony korun. Jednání statika s vedením města se uskutečnilo v pondělí dopoledne. „Statik navrhne způsob zabezpečení nestabilní sousední nemovitosti ochrannou sítí, která by ochránila nádvoří domu U Synků při případném zřícení narušené budovy. V příštím roce čeká Hustopeče několik významných výročí a bylo by škoda, kdyby nebylo možné využívat tento pěkný prostor, který se k jednomu výročí přímo vztahuje. Jak to nakonec vše dopadne, uvidíme. Věřím, že v této záležitosti bude konat i stavební úřad, památková péče a hlavně sám majitel památkově chráněné nemovitosti," řekl místostarosta města Bořivoj Švásta.

Dům číslo 95, který stojí na Dukelském náměstí, patří Břetislavu Medňanskému. Ten s hodnocením stavu svého objektu nesouhlasí. „Když jsem dům koupil, byl naprosto v dezolátním stavu. Dostat ho do historického stavu, v jakém je nyní, mě stálo nemalé peníze. Zadní trakt se, přiznávám, zatím neopravuji, protože na tak nákladnou investici nemám prostředky. Nicméně před jedenácti lety, když zde spadla část klenby, jsme základy stabilizovali. Záměrně zde necháváme viset z části uvolněnou cihlu, která je pro nás jakýmsi barometrem, zda se dům skutečně hýbe či nikoli. Vzhledem k tomu, že zde takto visí již po celé dlouhé roky, troufám si tvrdit, že žádné nebezpečí ani zřícení objektu nehrozí,“ uvedl pro Deník Rovnost nyní již důchodce Medňanský.

Uzavření dvorního traktu domu U Synků v důsledku údajně špatného stavu svého domu vnímá jako účelové. „Připadá mi to jako nátlak ze strany města. Vědí, že nemám peníze na opravy a snaží se mě dotlačit k tomu, abych dům prodal. To však neudělám. Jejich jednání mě mrzí, dělám, co můžu,“ zdůraznil téměř osmdesátiletý muž.

Podle místostarosty Švásty je nejvyšší čas jednat. „Dům se zvenku z pohledu od náměstí tváří, že je v pořádku. Ale když se podíváte na fotky statika ze zadního traktu, tak sami na první pohled uznáte, že to tak není. Snažíme se s majitelem domluvit na dalších krocích, ale pochopitelně nemůžeme peníze z městské kasy investovat do oprav soukromého majetku. Buď začneme jednat, nebo dům spadne jako kdysi bývalá nemovitost v Palackého ulici. A bude po památce,“ uvedl.

Posudek statického zajištění měl být poprvé zpracovaný již v roce 2002. Přesto údajně nebyly provedeny žádní sanační ani statické práce a za dvacet let chátrání se objevují nové a nové deformace. „Nezbývalo nám nic jiného než pozvat statika a nechat udělat posudek. Na základě toho posudku musel stavební úřad udělat to, co udělal, že nám v podstatě okamžitě poslal výzvu, že kvůli havarijnímu stavu sousedního domu nesmíme využívat nádvoří U Synků. Na Burčákové slavnosti to byl sice problém, ale špatně je vůbec to, že nemůžeme otevřít jedno z nejkrásnějších míst našeho města a nevíme, jak dlouho ta situace bude trvat,“ neskrýval rozčílení místostarosta.

Majitel domu Medňanský podotkl, že primárně potřebuje opravit přední část objektu tak, aby na sebe celý dům začal vydělávat. „Máme zpracovaný a schválený projekt na ubytování s dvaceti lůžky a přistýlkami,“ naznačil.

Se svými středověkými nástroji měli na nádvoří domu U Synků o Burčákových slavnostech zahrát také brněnští Quanti Minoris. Nakonec však kvůli uzavření dvorního traktu představili návštěvníkům svůj pouliční bigbít na Dukelském náměstí. „Dozvěděli jsme se to snad jen den před vystoupením. Doufám, že vše nakonec dopadne dobře a nádvoří se bude moci využívat. Je to krásný prostor a byla by ho škoda,“ zmínil pro Deník Rovnost frontman kapely Zdeněk Němeček.

Dům číslo 95 na Dukelském náměstí v Hustopečích



- Městský dům číslo 95 s cenným původním zaklenutím a pozdějšími úpravami ze 17. a 19. století je památkově chráněný od roku 1958.



- Jeho špatný stav údajně ohrožuje sousední dvorní trakt domu U Synků. Ten je na základě výzvy stavebního úřadu ze 29. září uzavřený.



- Akce, které se měly na nádvoří domu U Synků konat o Burčákových slavnostech, organizátoři přesunuli na Dukelské náměstí