Hustopeče /FOTOGALERIE/ - V Hustopečích se vrátil čas. Tedy alespoň na jeden den. 28. října do města zavítal dvojník prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Prošel si zastavení naučné stezky, která připomíná místa spjatá s jeho dětstvím.

Do města zavítal dvojník prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. | Foto: Richard Skoumal

„Hodně se to změnilo, ale líbí se mi to tady. Především to, že si lidé připomínají vznik první republiky a předpokládám a doufám, že většina lidí ve městě je na té dobré straně, že ctí mravní zásady a snaží se je dodržovat,“ řekl prezident.