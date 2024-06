Hledá se ředitel. Výběrové řízení na tuto pozici pro Základní školu Komenského v Hustopečích nepřineslo podle vedení města žádného vhodného kandidáta. Radní proto počítají s dalším konkurzem. Zaměstnanci a rodiče si však za současným ředitelem, který se výběrového řízení zúčastnil, a jeho schopností řídit školu stojí.

Výuka na základní škole. Ilustrační foto | Foto: Unsplash

Výběrové řízení na pozici ředitele na hustopečské Základní škole Komenského v polovině června nepřineslo podle vedení města žádného vhodného kandidáta. Konkurzní komise složená z odborníků z oblasti školství a zástupců města se rozhodla vyhlásit nové výběrové řízení s termínem podání přihlášek do 29. července 2024. Rada města o tom informovala v úterý na webových stránkách Města Hustopeče.

„Na základě posouzených přihlášek, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogické koncepce uchazeče, jeho představ o vedení pedagogického sboru, znalostí v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnosti koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání, se konkurzní komise hlasováním přítomných členů usnesla, že pro výkon činností ředitele školy není vhodný žádný uchazeč,“ uvádí radní na stránkách města.

Osmičlennou konkurzní komisi přitom tvořili zástupci Jihomoravského kraje z odboru školství, tři zástupci České školní inspekce, dva zástupci zřizovatele města Hustopeče i zástupce školské rady a zástupce pedagogů ZŠ Komenského.

Potíže s naleznutím vhodného kandidáta na pozici ředitele základní školy nemají na jižní Moravě pouze Hustopeče. V Blansku takto vyšly už dva konkurzy naprázdno. Deník o tom psal ZDE.

„Dva kohouti by byli na jednom hřišti“

K situaci se na stránkách města vyjádřil také místostarosta Josef Horák. Hospodaření školy a problémy s plněním rozpočtu řešilo město se současným ředitelem Jaroslavem Vysloužilem podle místostarosty celé šestileté období.

„Dlouhodobé neřešené problémy s hospodařením, spolu se špatnou komunikací směrem ke zřizovateli, byly také hlavním důvodem, proč se Rada města rozhodla jednohlasně pro vypsání konkurzu po skončení šestiletého období. Kdo jiný by měl mít lepší předpoklady pro vítězství v konkurzu, než současný ředitel, který zná prostředí? Jistě je schopný a dokáže svůj post obhájit a přednést svoji koncepci na dalších šest let,“ dodal místostarosta.

Není tak podle něj běžné, aby byl zájemce o pozici ředitele při konkurzu usnesením komise vyhodnocen jako nevhodný kandidát. Stává se tak většinou totiž v případech, kdy je zájemce vyřazen kvůli nevyhovujícímu vzdělání nebo pokud nedoloží některé potřebné dokumenty.

Horák také dále přiblížil, jak samotný konkurz probíhal. „Úvodem pan ředitel pochválil celý personál školy a zhodnotil, že všichni jsou schopní, kompetentní a fungují perfektně. Poté, místo představení vlastní koncepce a vize komisi sdělil, že neví, co by nám víc řekl, že všechno popsal v koncepci a že se ho máme ptát,“ popisuje na webu města Horák.

„Nic konkrétního, co by sám udělal, nesdělil“

Stávající ředitel ve své koncepci podle Horáka například uvedl, že případné oddělení a vytvoření samostatné příspěvkové organizace Školní kuchyně je pro školu hrozbou. Proč? „Je to hrozba pro mě jako ředitele, protože by byli dva kohouti na jednom hřišti,“ reagoval na místostarostův dotaz. Nedokázal podle Horáka také odpovědět, jakou má pedagogickou vizi pro další období a i na další otázky odpovídal nekonkrétně a obecně. Podle Horáka také nevěděl, jaké výukové metody učitelé ve škole využívají.

Výuka na základní škole. Ilustrační foto.Zdroj: Pexels

„Přišel nepřipraven. Neví, co je v jeho vlastní koncepci. Vůbec nedokázal odpovědět na většinu otázek, kladených odborníky ze školní inspekce, ředitelem jiné školy, pracovníkem odboru školství Jihomoravského kraje. Pořád se odkazoval na někoho jiného, nic konkrétního, co by sám udělal, nesdělil. Nereagoval na zjištění inspekční činnosti. Hospitace nemá žádné,“ shrnul místostarosta Horák. Dále tvrdí, že současný ředitel neví, co je tandemová výuka, k tandemu nepotřebuje další učebny. Není schopen říct nic konkrétního k dalšímu rozvoji školy a škola dělá jen, co je jí dovoleno. Chce změny, ale žádné mu nejsou umožněny.

„Je opravdovým lídrem školy“

Vypsání dalšího konkurzu a vyjádření města vyvolalo na sociálních sítích lavinu odezvy. A mnoho z nich stojí na straně ředitele Vysloužila. „Je mi smutno z toho, v jakém kolektivu na zastupitelstvu sedím. Za celé roky co se ve volném čase snažím pro město něco udělat, jsem nebyl více znechucený, jako za poslední dva roky. Panu řediteli držím palce a všem dalším ředitelům a manažerům bych přál, aby za nimi jejich kolektiv stál tak, jako za panem Vysloužilem. Ať už tato politicky vytvořená kauza dopadne jakkoliv, bude to pan ředitel, kdo z ní vyjde s čistým štítem a s grácií,“ uvedl například Richard Homola.

A není jediný, kdo s rozhodnutím města nesouhlasí. „Nevím, jestli tušíte, kolika lidem jste touto unáhlenou, lacinou a hlavně zbytečnou aktivitou zkomplikoval život, mnohým z nich jste ublížil. Viděla jsem kolegy i plakat. Tak snad, až přijde čas a vy budete stát před pomyslnou nebeskou branou, dokážete si vaše politické kroky obhájit,“ reagovala na místostarostu Horáka zase Hana Matějková. Podobných komentářů jsou na Facebooku desítky.

K situaci se také vyjádřili na facebookové stránce školy zaměstnanci ZŠ Komenská. „Za panem ředitelem stojíme a jsme přesvědčeni o tom, že je to člověk na svém místě. Na škole mu záleží, problémy vidí a řeší je. Komunikuje, naslouchá, vysvětluje, umí zaujmout stanovisko. Vždy si najde čas pro každého, kdo potřebuje,“ stojí v prohlášení zaměstnanců.

„Je opravdovým lídrem školy, člověkem na správném místě, který pro školu, žáky a své zaměstnance dělá jen to nejlepší. Podporuje nás ve chvílích, kdy to potřebujeme - ať už v osobní nebo pracovní rovině. Svým humorem umí odlehčit nelehké a stmeluje nás dohromady. Je skvělé mít v zádech takového člověka a vědět, že naší práci věří,“ dodávají.