Příjmy ze tří radarů umístěných v Hustopečích se od roku 2018 do července 2023 vyšplhaly na 42,12 milionu korun. Do bezpečnosti na silnicích pak za stejné období radnice vložila 67 milionů korun. Rozdíl, tedy 24,89 milionů, putoval z městské kasy.

„S radními jsme chtěli doložit zastupitelům, na co vlastně peníze z pokut využíváme. Vracíme je zpět do dopravy a bezpečnosti. Vznikají nová parkoviště, parkovací stání, cyklostezky k odklánění cyklodopravy, ale i chodníky. Aktuálně budeme například soutěžit ulici Dvořákova, na kterou jsme nedostali dotace. Už nyní víme, že nás oprava v této ulici vyjde na pět milionů. A i tato částka poputuje z peněz, které jsme vybrali na pokutách za rychlou jízdu,“ vyjmenovala starostka města Hana Potměšilová.

Jak podotkla, cílem vedení města není vybírání pokut, ale zklidnění husté dopravy na průtahu městem ve směru z Břeclavi do Brna a obráceně. „Díky radarům se nám podařilo za těch několik let ohromně snížit rychlost průjezdu přes město. Řidiči jezdí ukázněněji, počet přestupků se ustálil a příjmy do městské kasy jsou zhruba na téže výši,“ zmínila Potměšilová.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Peníze z pokut hodlá radnice využít i na kompletní obnovu technologie stávajících tří radarů. Obměny se zařízení dočkají pravděpodobně už letos v září. „Na trase Břeclav – Brno jsme poslední, kdo nemá úsekové měření. Náš systém je starší, to znamená, že kdokoli teď vjede pod kameru radaru rychleji než padesát, už obdrží obsílku s několikastovkovou pokutou. Nová technologie bude měřit rychlost řidičů zhruba ve dvou set metrovém úseku a výslednou hodnotu zprůměruje. Pokud tedy řidič vjede do radaru šedesátkou, uvědomí si to a rychlost upraví na padesát, pokutu nedostane,“ přiblížila spravedlivější systém starostka s tím, že na stejném principu už fungují radary třeba v Břeclavi, Židlochovicích či ve Vojkovicích.

Novou technologií specializovaná firma osadí radary na průtahu v Bratislavské ulici a v ulici Nádražní ve směru na Šakvice. Nový radar se má objevit i na krajské silnici ve směru na Kurdějov. Nahradit má ten, který momentálně stojí u kruhového objezdu u Kauflandu ve směru na Starovice a Velké Němčice. „Zde již radar totiž pozbývá smyslu. Mezi dvěma kruhovými objezdy, které jsou tam poměrně blízko u sebe, řidiči rychleji jet ani nemohou,“ zdůvodnila starostka.

Vrásky vedení města naopak přidělává provoz na silnici ve směru na Kurdějov v Havlíčkově ulici. „Řidiči zde jezdí dost rychle. Přitom je zde průmyslová zóna a vzniká zde nová ulice Starý vrch, v níž se začínají stavět rodinné domky,“ pokračovala Potměšilová.

Konkrétní datum umístění radaru Hustopečští ještě nemají. Investice v řádu až dvou milionů korun totiž musí nejprve projít množstvím schvalovacích procesů.

Na pokraji životnosti jsou v Hustopečích také semafory. Peníze z kapes neukázněných řidičů tak pomohou i s jejich obnovou. „Dotace jsme žádné nedostali a majiteli semaforů na krajských silnicích jsme právě my. A protože jsou zařízení na pokraji životnosti v havarijním stavu, musíme s tím něco dělat. Jde o zastaralou technologii, kterou při každém výpadku musejí strážníci chodit ručně nahazovat. Pokud se něco stane, neexistují na tento typ semaforů dokonce už ani žádné náhradní díly,“ informovala starostka.

Vedení města počítá s investicí okolo dvou a půl milionu korun. Přípravy jsou v plném proudu.