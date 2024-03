Akce za více 20,8 milionů korun má podle plánu odstartovat v srpnu, ovšem krajští silničáři avizovali zahájení v co nejbližším termínu. Hotovo má být v listopadu. Redakci to prozradil Libor Olšák, vedoucí investičního úseku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

„Nejprve odfrézujeme asfaltové souvrství, pak vyměníme poškozené obruby a dvojřádek z žulových kostek, dojde k lokální sanaci a zalití trhlin a výměně uličních vpustí. Položíme dvě asfaltové vrstvy na spojovací postřiky, výškově dopojení sjezdů a komunikací a doplníme vodorovné dopravní značení,“ shrnul s tím, že nutné bude zřejmě i celý levý jízdní pruh sanovat.

Silničáři začnou zhruba padesát metrů od odbočky z hlavního tahu 425 na Strachotín. „Kousek za křižovatkou je opravený. Kde končí, je jasné na první pohled. Dá se říci, že začneme od první odbočky doleva za křižovatkou a půjdeme až po ceduli upozorňující na konec Hustopečí,“ přiblížil vedoucí investičního úseku.

Přestože půjde o náročnou kompletní obnovu cesty, předpokládá, že k celkové uzavírce nebude nutné přistupovat. „Vyřizování je na zhotoviteli, ale počítáme, že bude možné opravovat po polovinách,“ domnívá se Olšák.

Lidé, které Deník na místě oslovil, většinou o chystané rekonstrukci nevěděli. „To ani není možné! Dávno měla být cesta hotová. Pokaždé začínají, až když je pozdě. Nahoře jsou vyježděné koleje už několik let. A ty výtluky? O tom ani nemluvím! Jednomu se vyhnete a do druhé díry najedete,“ kroutil hlavou muž důchodového věku, který v Nádražní ulici bydlí. Představit se odmítl.

Zmínil, že silnici dělníci již několikrát v minulosti opravovali. „Lepí to jak vlaštovka hnízdo. Za posledních dvacet let opravovali mnohokrát, ale pokaždé jen zalepili díry a odjeli. Řešili zkrátka to nejnutnější. Většinou to ani moc dlouho nevydrželo,“ rozpomínal se.

Rekonstrukce silnice na Strachotín, která je jedním z nejfrekventovanějších tahů v Hustopečích, těší i starostku Hanu Potměšilovou. „Máme ji zavedenou v mapě závad, místní i řidiči na její stav opakovaně upozorňují. Poukazují, kdo bude dávat do pořádku zničené nápravy, kola a podobně. Je fakt, že výtluky jsou místy opravdu velké a vjet do nich není nic těžkého, zvlášť pokud si řidiči nedávají moc pozor,“ je si vědomá starostka.

Připomněla, že rekonstrukci povrchu Nádražní ulice řeší s krajskými silničáři již řadu let. „Jde o cestu velmi frekventovanou. Jezdí zde těžká nákladní auta, autobusy i osobáky. Problém je tu i s kanály, což nám vyšlo z kamerových zkoušek. Jsme proto moc rádi, že se letos na opravu dostane. Neznám horší tankodrom a nepamatuji si, že by tato silnice kdy byla v tak hrozném stavu jako nyní. A to tady žiji od narození,“ podotkla Potměšilová.

Jakmile bude hotová ulice Nádražní, pustí se Hustopečští do rekonstrukce navazující Pitnerovy ulice. To už ovšem bude v režii města. „Máme připravený projekt i peníze. Počítali jsme, že začneme letos. Jenže E.GD přišlo s tím, že na příští rok plánují umístění elektrických kabelů do země. Kdybychom tedy cestu opravovali letos my, tak tato nákladná investice půjde za námi. Proto její rekonstrukci nakonec přece jen o rok posuneme. Ale jsme si vědomi toho, že je v dezolátním stavu,“ připustila starostka.