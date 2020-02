Aktuálně běží řízení na zhotovitele. „Příští úterý je posledním dnem, kdy se mohou firmy do výběrového řízení přihlásit. Počítáme s tím, že opravovat budeme zhruba od dubna až do listopadu letošního roku,“ přiblížil místostarosta města Bořivoj Švásta.

U Rybiček mají vzniknout dvě nové třídy. „Přibude zde nástavba. Jedna ze tříd bude navíc koncipovaná a připravená tak, abychom do ní mohli umístit i děti mladší tří let. Ze strany rodičů je totiž právě o umístění dětí ve věku okolo dvou let velký zájem,“ zdůvodnil Švásta.

Každá z nově vzniklých tříd bude mít navíc samostatné schodiště a sociální zázemí. „Další schodiště, spirálové, bude pak vést do dvora a sloužit jako únikové,“ doplnil místostarosta.

Celé přízemí má být bezbariérové. Oprav se navíc dočká i zázemí školky. „Kvůli zvýšení kapacity ze sto dvaceti až na sto sedmdesát dětí musí projít úpravami také jídelna, kde se chystá výměna technologií,“ řekl Švásta.

Součástí projektu je podle místostarosty Švásty také obnova venkovních prostor. Dvorku a zahrady. „Zde počítáme s investicí okolo tří milionů korun,“ vyčíslil místostarosta.

U přístaveb a únikového schodiště se počítá se zpevněním ploch. V některých místech dvorku bude třeba plochy i vyspádovat. „Součástí revitalizace školní zahrady pak budou vegetační úpravy, nové herní a výukové prvky, mobiliář či prostor pro interakci rodičů s dětmi,“ vyjmenovala projektová manažerka města Eva Bohutínská.

Vzhledem k tomu, že opravy odstartují nejspíš už v dubnu před koncem stávajícího školního roku, čeká děti stěhování. „Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, což jsou ty ve věku pěti a šesti let, přejdou na naše odloučené pracoviště v Komenského ulici,“ uvedla na hustopečském webu ředitelka školky Ivana Kouřilová.

Ostatní děti pak najdou zázemí v suterénu kostela svatého Václava na Dukelském náměstí. „To se ze všech možností ukázalo být tím nejvhodnějším. Doporučila jej i hygienická stanice,“ představila nové útočiště Kouřilová.

Dětem budou k dispozici tři velké místnosti. Nechybí ani nedávno rekonstruovaná jídelna a kuchyňka.