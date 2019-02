Hustopeče – O dětské hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka opět soutěží Hustopeče. Bojovaly o něj i v loňském roce. „Obliba hřišť je velká, proto stavíme dál. Rozzářené dětské tváře při otevření nových hřišť a spokojení rodiče, to je pro nás vynikající motivace,“ sdělil generální ředitel společnosti Lidl Pavel Stratil.

Hustopeče bojují v soutěži o hlasy, aby mohly mít dětské hřiště s motivem Rákosníčka. | Foto: Lídl

Lidé můžou začít hlasovat už od prvního února na webové stránce tohoto obchodního řetězce, který soutěž pořádá. Hustopečské děti by se tak mohly dočkat nové prolézačky, pískoviště, horolezecké stěny, lanových překážek, kolotoče a dalších houpaček. Kde hřiště vznikne, rozhodnou lidé prostřednictvím hlasování. To lze najít na webových stránkách lidl-rakosnickova-hriste.cz. Hlasování potrvá až do konce února.