Jak už Deník dříve informoval, most je v bídném stavu a navíc aktuálně nemá žádného majitele. Ředitelství silnic a dálnic v minulosti požádalo o jeho odstranění. „Podle předběžných výsledků diagnostiky, kterou jsme udělali, je stav mostu sice špatný, bezprostřední riziko jeho pádu ovšem nehrozí," konstatovala nyní Trubelíková.

Podle řidiče Hemzy je v současné době rychlejší místo objet. „V jedné části je velký zub, takže musíte přibrzdit skoro až na nulu, abyste si neutrhli něco na podvozku," upozornil.

Zásahu se letos dočkají také tři mosty, které jsou součástí dálnice: jeden u Hustopečí a dva u Staroviček. Jejich prohlídky ukázaly, že potřebují opravu. „Žádný není v havarijním stavu. Jsou klasifikované ve čtvrtém stupni, tedy jako uspokojivý, nebo v pátém stupni, tedy jako špatný," oznámila mluvčí.

U Hustopečí čeká oprava pravou polovinu mostu zhruba na šestadvacátém kilometru ve směru na Bratislavu. Na základě diagnostického průzkumu dělníci vymění nosnou konstrukci, hydroizolaci i silniční vrstvy.

Hustopečská starostka Hana Potměšilová se o tom dozvěděla až od reportéra Deníku, rekonstrukci však vítá. „Bude tam na nějakou dobu omezení, ale ať už je to v definitivním pořádku a desítky let to vydrží bez zásahu," přeje si Potměšilová.

Ředitelství silnic a dálnic chystá také významnou opravu obou stran mostu na třicátém kilometru D2 u Staroviček. Slibuje si od toho prodloužení jeho životnosti. Předpoklad začátku prací je v letních měsících letošního roku. „Konkrétní termíny a související dopravní omezení ještě včas upřesníme," ujistila Trubelíková.

Silničáři dělají prohlídky jednotlivých mostů na základě jejich aktuálního stavebního stavu. „Interval běžných prohlídek pro mosty v prvním až čtvrtém stupni je nejméně jedenkrát ročně. Pro ty v pátém až sedmém stupni nejméně dvakrát ročně," upřesnila Trubelíková.

Hlavní prohlídky silničáři dělají u těch v lepším stavu nejméně jednou za šest let, u těch ve špatném pak nejméně jednou za dva roky. „Děláme i mimořádné prohlídky, a to před koncem záruk a při diagnostických průzkumech," doplnila mluvčí silničářů.

Mapa s mosty, které silničáři opraví na D2 u Hustopečí a Staroviček. Pro zvětšení rozklikněte.Zdroj: se souhlasem ŘSD