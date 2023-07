Sladěná kombinace bytových a rodinných domů, občanské vybavenosti a zeleně včetně parků či prostor pro stání aut. Hustopečští radní územní studii ve městě, která se týká lokality za Starovickou ulicí mezi poli ve směru na stejnojmennou sousední obec. Studie zpřesňuje územní plán z roku 2013, a zároveň dává stavitelům a developerům "noty" budoucí výstavby.

Hustopečští radní odklepli poslední územní studii, která doplňuje nový územní plán z roku 2013. | Foto: se svolením města Hustopeče

Podle starostky Hany Potměšilové se tak uzavřel jakýsi vějíř okolo Hustopečí, který rozšiřoval výstavbu a rozvoj města mandloní a vína. „K územnímu plánu už máme studie hotové na vše, celkem jich je deset. Od roku 2014, kdy jsme přišli na radnici, jsme řešili studií hned několik. Desátá se týkala lokality ve směru na Kurdějov za hřbitovem. Dvojka pak byla za Křížovým kopcem, kde se nyní staví. Zabývali jsme se i studií kvůli elektrifikaci dráhy, což bylo třeba urychlit. A jako předposlední jsme schvalovali studii ve směru na Šakvice,“ připomněla Potměšilová.

Hustopečští radní odklepli poslední územní studii, která doplňuje nový územní plán z roku 2013.Zdroj: se svolením města HustopečeI k poslední lokalitě jsou již k dispozici vizualizace. „Vypadá to moc hezky. Jde o místo, které se svažuje mírně do kopce a navazuje na stávající rodinné domky. Začínat by se tedy mělo i zde po levé straně zástavbou rodinných domů, na které naváží nižší bytové domy. Součástí bude náměstíčko i občanská vybavenost. Pravou stranu pak vlastní město. Zde vznikne v budoucnu školka, škola a rodinné domky,“ přiblížila Potměšilová.