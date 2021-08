Jak však s úsměvem tato původním povoláním učitelka poznamenává, i v jejím případě bylo na počátku všeho právě víno. S manželem totiž převzali po jeho rodičích v roce 1998 vinný sklep, k němuž časem přibyl i penzion. „Mandloně jsme měli jako i další vinaři vysázené ve vinohradech. Řada hostů, kteří k nám do sklípku přicházeli, ani nevěděli, jak taková mandle vůbec vypadá. Proto jsme měli připravené na ukázku jak mandle, tak i větvičky ze stromu,“ říká.

Před deseti lety začali Radovi přemýšlet, jak by mandle, jejichž pěstování má ve městě dlouholetou tradici, lidem přiblížili. „A to tak, aby si z Hustopečí jako dárek neodváželi jen víno, ale právě i nějakou maličkost z mandlí. No a napadlo nás, že budeme vyrábět likéry,“ vypráví sympatická žena.

První čtyřicetiprocentní Mandla spatřila světlo světa v červnu 2012. „Od výroby likérů nás tehdy všichni včetně úředníků zrazovali. V tom čase totiž republikou hýbala kauza pančování lihu v likérce Drak. Nakonec jsme do toho však přece jen šli,“ poznamenává Radová.

Postupně se pak k mandlím nabalily i ořechy a také višně, které se roky pěstují v nedalekých sadech ve směru na Popice. „Trošku mimo je pak zázvor. Ten jsme začali macerovat proto, že se lidé často v chladných podzimních či zimních měsících ve sklípku ptali po něčem na zahřátí,“ přibližuje žena, která pochází z Moravského krasu.

Nejraději má ořechovku

S manželem mají vysazených několik desítek mandloní. Mandle z nich jsou však spíš jen k jídlu. „Do likérů totiž používáme maceráty. Základem je vždy lihovina. Do ní pak přidáváme macerát mandlí, případně macerujeme ořechy, višně nebo třeba zázvor. Já osobně mám vůbec nejraději ořechovku. Přidáváme do ní totiž pomerančovou kůru, skořici a hřebíček. Díky tomu je nasládlejší, a přírodní látky se zase postarají o to, že pomáhá při zažívacích obtížích,“ vyzdvihuje Radová.

Budoucí likéry odpočívají v likérce v tří set litrových nerezových tancích. „Mandle, zázvor a višně necháváme naležet tři týdny až měsíc před tím, než jdou do lahví. Jen ořechovka má proces přípravy delší. V tancích leží až tři měsíce. Ořechy na ni sbíráme vždy o svátku svatého Jana tak, jak to dělali i naši předkové. Každý rok je tedy jiná. A zajímavé na ní je, že zraje v láhvi stejně tak jako víno,“ popisuje poutavě Hustopečanka.

Příprava likérů se podobá alchymii. „Člověk musí zkoušet, zpočátku se nám vše ne vždy podařilo. Když už je pak likér hotový, zásadní je, aby chutnal zákazníkům. Kupříkladu loni jsme takto vyrobili exkluzivní mandlovou edici, kterou tvoří čtyřiadvacetikarátové zlato,“ překvapuje matka nyní již dvou dospělých dětí, pro níž je největším dárkem pár chvilek volna.