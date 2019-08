Hustopeče – Novým ředitelem hustopečské základní umělecké školy se stal Miroslav Brúček. Informaci zveřejnili Hustopečští v pondělí na webu města.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ondřej Littera

Brúček zaujal ve výběrovém řízení nejvíce osobitým přístupem a plány do budoucna. Školu povede minimálně dalších šest let. Ve funkci nahradil Jaromíra Bendu, který byl ředitelem dvanáct let.