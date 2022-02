Vlastník ze Slavkova usiloval poslední roky o pozvednutí pivovaru. „V době převzetí byl celkově ve špatném stavu, a proto se náš tým ze Slavkova snažil o zvýšení technologické a jakostní úrovně. Najali jsme také nového sládka. Při první fázi koronavirové krize to ještě docela fungovalo,“ bilancoval za slavkovský pivovar Zdeněk Vlček.

Problémy ale souvisely mimo jiné s udržením stávajícího sládka a návratem protiepidemických omezení. „Opravdu jsme se přitom dostali z červených čísel do černých v horizontu několika měsíců. Pak ale přišla druhá říjnová vlna a mezi tím sládek odešel do pivovaru, který měl blíž. Do Hustopečí totiž dojížděl desítky kilometrů,“ pokračoval Vlček.

Sešlo se přitom hned několik nepříznivých okolností najedou, následně tak padlo rozhodnutí o konečném prodeji. „Kvůli hustopečskému pivovaru jsme se navíc dostali do jednoho nemalého problému. Spotřební daň pro nezávislý minipivovar činí šestnáct korun za hektolitr, my jsme díky tomu, že jsme se navázali vlastnicky na druhý pivovar, dostali od státu udělenou vyšší spotřební daň.“ popisoval zástupce slavkovského pivovaru.

Spotřební daň ale každopádně narostla na dvaatřicet korun za hektolitr. „To platí velké pivovary. Nižší daň je definovaná pro nezávislý minipivovar, zatímco my jsme se údajně stali závislým pivovarem. Daň byla udělena i s penále, protože byla zjištěná zpětně,“ sdělil Vlček.

PIVOVAR HUSTOPEČE



Původně měl vlastníka ze Slavkova u Brna.



Prodejem ho získal Daniel Vodák.



V centru města už provozuje i hotel.



Výrobu piva zachová.

Vedle nepříjemného sporu řešili provozovatelé prodělek a v době krize se dostali do špatných čísel. „Starat se o dva pivovary byť jen padesát kilometrů od sebe už ale nebylo jednoduché. V tuto chvíli je tedy ten v Hustopečích prodaný. Sice jsme k němu neměli úplně osobní vztah, nicméně jsme ho brali jako takového nevlastního sourozence, kterému jsme pomáhali,“ dodal Vlček.

Podle Filipa Vrány, který o příbězích jihomoravských pivovarů napsal dokonce knihu, má zachování provozu do budoucna stále perspektivu. „U většiny jihomoravských minipivovarů je „business plán“ postavený na prodeji v konkrétní restauraci, ke které patří. Spojení s investičně silnějším majitelem, který má navíc dokonce i hotel, může podniku jen pomoci,“ hodnotil šance Vrána.

Pro přijetí a rozvoj dalších výrobců vidí v regionu stále velký prostor. „Minipivovary jsou na jihu Moravy někde i v zapadlých vesnicích, takže fixace na jedno město, v tomto případě Hustopeče, při správném nastavení ekonomiky provozu jako problém nevidím,“ dodal Vrána.

Hradní pivovar vznikl v Hustopečích před sedmi lety jako první podobný pivovar ve městě na Břeclavsku. Svůj název získal podle stejnojmenné ulice. Zájemcům dal také možnost posezení v hospodě. Od loňského roku je uzavřený.