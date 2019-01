Hustopeče - Hustopečské vinné sklepy, které se v červenci poprvé otevřely turistům, přilákaly řadu milovníků vína.

Ti měli možnost ochutnat zdejší vína i krajové speciality. „Na to, že to bylo poprvé a nemá to ještě žádnou tradici, jsme se zájmem lidí vcelku spokojení,“ prohlásil jeden z organizátorů akce Daniel Vodák.

Zájem byl, a tak už nyní bez obav nachystali pořadatelé kalendář otevřených sklepů i na měsíc srpen. Každý srpnový den tak mohou lidé v jednom vinném sklípku ochutnat tamní výborná vína. Po červencových zkušenostech hustopečští vinaři také upravili otevírací dobu, která je teď od sedmi do desíti hodin večer.

„Zkusíme udělat podobnou akci i na podzim v době burčáku. Takové Otevřené burčákové sklepy. Pak si sedneme, vyhodnotíme a třeba se dohodneme, že budou u nás otevřené sklepy celý rok i mimo sezónu. Samozřejmě asi jen o víkendu. Uvidíme,“ dodal Vodák s úsměvem.