Stroj, který má lípy dostat do kondice, připomíná svým vzhledem velkou injekční stříkačku. S její pomocí se ke stromům dostane hnojivo, hydrogel či minerály. „Obrovskou jehlu vpichujeme do půdy, a tím zlepšujeme půdní podmínky. Dodáváme takové látky, které půdu provzdušní, vyživí, a zajistí stromům lepší prosperitu v budoucích letech,“ popsala Vejpustková.

Metodu do Hustopečí přivezla se svým týmem Lenka Vejpustková. „Lípy zde již přes šedesát let a mají za sebou docela pohnutý osud vlivem stavby v jejich kořenovém prostoru. Rozhodli jsme se, že jim pomůžeme, abychom je uchovali i pro příští generace,“ uvedla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.