S dopravním omezením musejí od minulého pondělí počítat řidiči při vjezdu do Velkých Bílovic směrem od Podivína. Silničáři tam totiž zahájili plánovanou výstavbu zpomalovacího ostrůvku.

Ve Velkých Bílovicích vyrůstá při příjezdu do města ze strany od Podivína zpomalovací ostrůvek. | Foto: město Velké Bílovice

Hotovo má být do konce listopadu. „Důvodem výstavby byla skutečně zoufalá situace v Podivínské ulici, kde je poměrně hustý provoz a auta do obce jezdí nepřiměřenou rychlostí. Zpomalovací ostrůvek by měl donutit řidiče, aby rychlost svých aut snížili,“ okomentovala starostka města Lenka Grofová. Projekt, na který Velkobílovičtí dostali pětaosmdesáti procentní dotaci z fondu dopravní infrastruktury, celkově vyjde na 2,545 milionu korun.