Jižní Morava – V Jihomoravském kraji patří polední menu v restauracích mezi nejlevnější v republice. V průběhu let však jejich cena roste. Lidem to nevadí, za kvalitu si připlatí.

Oběd, ilustrační foto | Foto: Eva Tajanovská

Kam si odskočit z práce na dobrý oběd, řeší denně tisíce Jihomoravanů. Oproti lidem z jiných krajů mají jednu výhodu, cena meníček je v regionu dlouhodobě pod republikovým průměrem. Vyplývá to z čerstvého průzkumu společnosti Edenred, která nabízí systém stravenek.

V prosinci minulého roku obědvali Jihomoravané v průměru za 116 korun a 90 haléřů. Byť jsou ceny v mezikrajském srovnání příznivé, v porovnání s předchozími lety pokrmy zdražují.

„Mimo nárůst cen potravin za tím stojí také to, že si lidé stále častěji vybírají o něco dražší jídla než dříve. Restauratéři se již nebojí na obědový jídelníček zařadit jídla, která často stojí výrazněji přes sto korun a na jejichž přípravě se nešetří. Oběd pro nás už není spojený s povinností dostat něco do žaludku, chceme si na jídle pochutnat. Již delší dobu to platí pro Brno a nyní se přidávají i další moravská města,“ konstatoval manažer výzkumu Jiří Brych.

Právě Brno žene nahoru krajský průměr. Je druhým nejdražším městem v republice, lidé tam v průměru obědvají za 125 korun. Cena obědového menu v Brně se za poslední tři roky zvedla téměř o osmnáct korun.

Trend zdražování potvrdil také manažer brněnské restaurace Tripoli Jan Střížek. „Zdražovali jsme před novým rokem, jelikož náklady stojí víc a naše meníčko bývalo velmi levné. Úbytek klientů jsme nezaznamenali,“ uvedl.

Ceny poledních menu na jižní Moravě

Pod Zámkem (Boskovice) – 95 až 125 korun

Zámecká sýpka (Blansko) – 89 až 139 korun

Tripoli (Brno) – 109 až 115 korun

Zlatá loď (Brno) – 109 až 169 korun

Pizzeria Suzies (Brno) – 99 až 115 korun

Minipivovar Kunc (Hodonín) – 96 až 105 korun

Pipi Gril (Břeclav) – 80 až 115 korun

Tusto (Znojmo) – 99 až 129 korun

Chalupa u městské brány (Vyškov) – 92 až 120 korun

Raz dva (Rousínov) – 85 až 125 korun Zdroj: weby restaurací

První výrazná vlna růstu cen nastala již před dvěma lety v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb. Z toho důvodu zdražili také třeba v břeclavské restauraci Pipi Gril. „Stejně jako tehdy ani dnes zdražení naše zákazníky neodradilo. Myslím, že lidé sami vnímají, že vše podražilo a nárůst cen v potravinách pocítili,“ sdělila vedoucí podniku Klára Stružková.

Podle ekonomického analytika společnosti Cyrrus Petra Pelce s rostoucí cenou oběda roste také kvalita pohostinství. „Jídla jsou zhruba na stejné úrovni, ale podniky nabízí například levnější vodu nebo polévku v ceně. V centru Brna je kvalitní servis důležitý, je tam několik podniků na sobě a konkurenční tlak je velký,“ uvedl.

Doplnil, že cena meníček pravděpodobně ještě poroste, a to v souvislosti s dalším zdražováním potravin.

O něco dráž než dřív podávají obědová menu také na severu kraje. V boskovické restauraci Pod Zámkem stojí od pětadevadesáti do sto dvaceti korun. „Včera jsme prodali kolem devadesáti meníček, lidé stále chodí,“ potvrdila servírka Kristýna Vaněrková.

Restaurací řeší svůj oběd také Brňanka Nikola Vondálová. „Chodím často. Nemám čas na vaření a cena mi přijde poměrně nízká. Kdybych vařila, tak mě to vyjde na víc peněz. Mnoho restaurací nabízí skvělý výběr z několika jídel. Také oceňuji polévku v ceně,“ zmínila žena.

Na růst cen a útrat reagují i firmy. Hodnota stravenek, které nabízí, se zvýšila na sto korun.