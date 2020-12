O rok muselo vedení města odložit například pokračování rekonstrukce domova důchodců za 9,3 milionu korun. S opravami pavilonu D se počítá až v roce 2022. „Přesunout jsme museli ale i revitalizaci sídlišť, investice do zimního stadionu či do zázemí pro kulturní akce pod zámkem,“ přiblížila mluvčí radnice Jana Pelcová.

Rozpočet města počítá v příštím roce s příjmy 530,316 milionů korun a výdaji ve výši 600,998 milionů. Splátky úvěrů pak budou ve výši dvanácti milionů korun.

Hospodaření radnice nejvíce ovlivnila nejistota v návaznosti na pandemii koronaviru a daňový balíček, který schválila poslanecká sněmovna. „Do rozpočtu dostaneme o 38 milionů korun méně. Balíček obsahuje také zvýšení slevy na poplatníka, což pro nás znamená dalších minus 23 milionů. Celkový dopad balíčku by snížil příjmy města o 61 milionů,“ vyčíslil břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Jednou z hlavních investičních akcí bude vybudování speciálních učeben „bílé“ Základní školy Komenského. Městu se podařilo získat evropskou dotaci přesahující dvacet milionů korun. „Devět milionů bude stát revitalizace zámku, šest milionů pak druhá etapa revitalizace sídliště Jana Palacha a 5,4 milionu korun pak bude stát rekonstrukce veřejného osvětlení v Poštorné,“ sdělila mluvčí města Jana Pelcová.

Další 4,5 milionu korun má jít na úpravu náměstíčka před Základní školou Komenského. Investovat však bude město i do cyklostezek. „Bezmála tři miliony vloží do další etapy cyklostezky Bratislavská. Do cyklostezky v Poštorné od Hlavní ulice ke Včelínku půjdou další asi tři miliony. 3,3 milionu korun bude stát silnice a přilehlé parkovací plochy včetně veřejného osvětlení ve Slovácké ulici,“ vyčíslila Pelcová.

V plánu je také rozšíření parkoviště v ulici Na Valtické za 2,4 miliony, příprava generální rekonstrukce krytého bazénu a koupaliště za další tři miliony či úprava prostoru před nádražím za 2,4 miliony korun. „Před nádražím počítáme v roce 2022 s investicí 20 milionů korun. Na investice v roce 2022 má ostatně radnice naplánovaných 51 milionů. Chystá se například rekonstrukce školního hřiště Základní školy Kupkova v Sovadinově ulici za 2,3 milionu nebo podélné parkování v Břetislavově ulici za 2 miliony,“ doplnila mluvčí.

Vyrovnaný rozpočet v Hustopečích

S vyrovnaným rozpočtem ve výši 182 milionů budou hospodařit příští rok Hustopečští. „Nadcházející rok se u nás ponese spíše v duchu dokončování započatých oprav. Nejnákladnější investicí v řádu desítek milionů korun bude dokončení rekonstrukce městského stadionu a mateřské školy Na Sídlišti. Dokončit chceme také práce v areálu Základní školy Nádražní, kde jsme řešili bezbariérovost. Podařilo se nám také získat dotaci na regeneraci brownfieldů. Z ní bychom chtěli opravit nejstarší dům v Hustopečích, a to původní střelnici v ulici Na Hradbách. Rozpočet máme šest milionů. Pokud bude schválený příspěvek města ve výši dva miliony korun, mohli bychom se do toho pustit,“ přiblížila hustopečská starostka Hana Potměšilová.

V plánu je také zahájení oprav nejstaršího sídliště ve městě. „Celková částka hovoří asi o sedmi a půl milionech korun. Protože jde o projekt bez dotace, pustili bychom se zatím jen do první z pěti části rekonstrukce. Sídliště již nevyhovuje nynějším normám a standardům. Především oprava chodníků a parkování je namístě,“ upřesnila starostka.

Získají-li Hustopečští dotaci, dojde nejspíš i na výstavbu skateboardového hřiště u centra volného času Pavučina za 2,5 milionu. Díky zisku dotace se pravděpodobně podaří uskutečnit i takzvané zelené projekty. V katastru města by tak mohly vzniknout další remízky či biokoridory. „Před pár lety se nám podařilo směnit pozemky se Zemosem za ulicí Generála Peřiny. Zde jsme nyní ve fázi povolování a územního řízení. Pokud vše dopadne dobře, rádi bychom si vzali krátkodobý úvěr a zasíťovali zde pozemky pro výstavbu občanské vybavenosti a rodinných domů. Později by zde měla vyrůst i mateřská škola či první stupeň školy základní,“ nastínila starostka.

Hustopečští se nevzdávají ani myšlenky na další výstavbu dalších bezbariérových chodníků. „Pokud vyjde naše žádost o dotaci, pokračovali bychom v ulicích Brněnská, Tyršova a Šafaříkova až k domu dětí a mládeže,“ zmínila Potměšilová.

Velkým projektem pak má být v budoucnu rozšíření čistírny odpadních vod. „Vzhledem k rozvoji města již nyní víme, že její kapacita se brzo vyčerpá,“ naznačila starostka.

Řešit chce vedení města také celkový stav veřejného osvětlení. „Postupně bychom chtěli vyměnit světla všude. Každý rok bychom na opravy chtěli vložit asi 1,5 milionu korun,“ upřesnila Potměšilová.

Rozpočet v únoru

Zcela jasno zatím není jen v Mikulově. Kvůli rozpočtu. Jeho výši na rok 2021 tam projednají zastupitelé až v únoru příštího roku.

„Na začátku roku budeme hospodařit v rozpočtovém provizoriu, proto nyní nechci spekulovat, jaké investice se realizovat budou a jaké nikoliv, to vše záleží na dohodě se zastupiteli. Naším cílem bude investice nesnižovat a pokračovat v již zahájených projektech,“ shrnul starosta Rostislav Koštial.

Ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Břeclav čeká Mikulovské oprava technické infrastruktury ve Valtické ulici a na Mušlově. „Zde předpokládáme zahájení prací na podzim příštího roku. Dále pak budeme opravovat komunikace, které jsou nyní kvůli rekonstrukcím veřejných sítí rozkopané. A to v ulicích Mlýnská, Růžová a Poštovní. Pokoušíme se i získat dotace. Předpokládáme, že s opravami začneme už na jaře,“ uvedla místostarostka města Leona Alexová.

Jak podotkla, její prioritou je oprava stávajícího bytového fondu. Město na ni vyčlenilo asi patnáct milionů. „Původní požadovaná částka již byla ponížena. Byla bych ráda, kdyby se jí opětovně podařilo navýšit. Naši občané si zaslouží bydlet ve slušných bytech,“ zdůvodnila Alexová.

Další velkou investicí by mohlo být parkoviště za sportovní halou. „Požádali jsme také o dotaci na výstavbu tenisových kurtů. A pokud se podaří získat dotaci na zadržování dešťové vody, tak bychom rádi soustředili svou pozornost i tímto směrem,“ podotkla mikulovská místostarostka.

O dalších investicích budou teprve rozhodovat zastupitelé. „Pokud dojde na jejich jednání ke shodě na rozpočtu města, budou plánované investice města v roce 2021 v přibližné výši 110 milionů korun bez DPH. V návrhu rozpočtu je vyčleněna na dotace stejná suma jako pro letošní rok, ale definitivní bude až po schválení zastupitelů, kteří v únoru rozhodnou i o dotačních titulech,“ uvedl mluvčí mikulovské radnice Dominik Ryšánek.

V plánu je také snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení či nasvětlení přechodů v Komenského ulici.