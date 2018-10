Jak děti jí ve škole? Často zdravě, někde nabízejí i dietu

Jižní Morava - Sicilská rybí tomatová polévka, grilovaný sumeček s restovanou zeleninou a bramborovým pyré, jablečné muffiny s rozinkami. I taková lákavá jídla mohou mít děti ze základních či mateřských škol na jihu Moravy na jídelníčku. Pestrou a vyváženou stravu jim nabízejí školy, které se zapojily do projektu Zdravá školní jídelna. Těch, které mají příslušný certifikát o zdravé jídelně, je na jihu Moravy již téměř třicet.

Školní jídelna. Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Jednou z mateřských škol, které certifikát Zdravá školní jídelna obdržely, je také Mateřská škola Jilemnického 3 v Hodoníně. „Součástí projektu jsme již třetím rokem. Máme výbornou zpětnou vazbu od rodičů, kteří na jídla z naší kuchyně reagují velmi pozitivně,“ uvedla ředitelka školy Miloslava Pavlíková.



Jídelna vaří výhradně pro děti a zaměstnance školky. Jídelní lístek, který najdou zájemci i na webu školky, představuje zajímavé snídaně s pomazánkami, ovocné svačinky a pestrou směs hlavních jídel. „Vaříme ze základních zdravých surovin, pokud možno z místních. Děláme třeba i ochutnávky pomazánek. Jedna z nich je kedlubnová. Kdo ji ochutná, chce okamžitě recept. Součástí pomazánky jsou kedlubny, jáhly, rostlinné máslo a bylinky. Vyhýbáme se taveným sýrům, omezujeme sůl,“ přiblížila vedoucí školní jídelny Sabina Kozányová s tím, že jídelna pochopitelně zohledňuje i věk strávníků.

Do projektu Zdravá školní jídelna je zapojena také Mateřská škola Pražská ve Znojmě. Své dva syny do ní vodí i Erika Těšíková. „Vaří opravdu dobře a klukům ve školce moc chutná. Na každý týden vystavují rozpis jídel a my si mnohdy některá jídla bereme ze školky i domů,“ pochválila školní kuchyň Těšíková.



Některé školní jídelny, byť jim to nenařizuje zákon, připravují pro žáky i dospělé, kteří potřebují speciální stravu, bezlepková nebo dietní jídla.



Nadstandardní je nabídka bezlepkových jídel například ve vyškovské Základní škole Tyršova. „Bezlepkovou dietu vaříme pro čtyři strávníky. Je to určitý bonus naší kuchyně. Využívají ji žáci i zaměstnanci naší školy,“ řekla vedoucí školní jídelny Jiřina Dvořáčková.



Dietní jídla pro několik desítek strávníků připravují už pět let v kuchyni znojemské Základní školy Václavské náměstí. „Odebírat dietní stravu mohou i ostatní základní školy, přihlásit se mohou i cizí strávníci. Jídelna vaří zejména bezlepkovou a bezlaktózovou stravu,“ informovala před časem za zřizovatele mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.