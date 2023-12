Proč je vánoční výzdoba na zámku laděná do zlaté a zelené barvy, jaké sladkosti obliboval kníže Walter Xaver z Dietrichštejna, nebo třeba i to, k jakému povolání byl majitel mikulovského panství původně předurčený. Nejen to se ještě i v neděli 17. prosince dozvědí návštěvníci mikulovského zámku.

„Myšlenka na mimořádné adventní prohlídky vznikla loni, kdy jsme se s kolegy průvodci rozhodli vytvořit na zámku program, který by přiměl k návštěvě především místní obyvatele. Mikulov a okolí je totiž v sezoně cílem mnoha turistů, a právě zimní období představuje dobu, kdy si město oddychne od náporu návštěvníků. A to platí také pro zámek a zaměstnance našeho muzea,“ zdůvodnila Anna Bajerová, PR manažerka Regionálního muzea v Mikulově.

Záměr se vydařil už loni. Stejně jako tehdy i letos do Mikulova zavítalo množství místních a lidí z okolí, kteří se sem třeba řadu let nepodívali. Výklad Karolíny Maxmiliány z Pruskova a Dietrichštejna, manželky knížete Waltera Xavera, zaujal například jedenáctiletého Viktora Hudečka. Ten s mámou přijel z nedalekého Sedlece. „Nejvíce se mi líbily samozřejmě zbraně. A taky sladěná výzdoba. Nikdy by mě nenapadlo, že se k sobě může hodit zlatá barva se zelenou. Líbilo by se mi to tak i doma. Mami, kup zlato!“ volal s úsměvem hoch.

Máma Miriam ho doplnila. „Prohlídka mě vážně nadchla. Výzdoba byla úžasná. Je vidět, že si s ní zaměstnanci zámku dali opravdu práci. Tematicky to bylo taky zajímavé, odlehčenější a zábavnější formou než obvykle,“ vypíchla žena.

Na zámku se například dozvěděla, odkud se vzala tradice ozdobeného vánočního stromku s dárky ležícími pod ním, a ochutnala i pusinky. Nejoblíbenější cukroví mlsného knížete. „Kdyby nám vyprávěli o letopočtech a datech, zřejmě bychom si toho z prohlídky moc neodnesli. Ale to, že kníže obliboval zelenou a zlatou barvu, to jen tak nezapomenu,“ usmívala se Viktorova máma.

Svátečně nazdobenou expozici si mohou lidé v mikulovském zámku prohlédnout ještě i v neděli 17. prosince. A to v jednu, v půl třetí a ve čtyři hodiny odpoledne. „Kdo se chce vánočně naladit a pobavit, ať neváhá. Mně se prohlídka líbila moc. Mám ráda Mikulov i mikulovský zámek, už jsem tady byla několikrát. A pokaždé to bylo trošku jiné,“ chválila Anna Esterková, která se dorazila s kamarádkou podívat z Moravské Nové Vsi.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer