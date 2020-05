Břeclavská radnice hodlá turismus podpoří formou dotace ve výši až tři sta tisíc korun. „Jde o zcela nový dotační titul, o který si musí požádat subjekty na jednotlivé projekty. Fungovat má podobně jako třeba dotace do sportu nebo kultury,“ potvrdila mluvčí Jana Pelcová.

Poskytovatelům ubytovacích zařízení kromě toho město poskytne podporu prostřednictvím svojí příspěvkové organizace Tereza Břeclav. „Ubytovatelům na území města dáme pro jejich hosty k dispozici vouchery 1+1. Lidé, kteří budou v Břeclavi ubytovaní, budou mít k dispozici jeden vstup zdarma do sportovních zařízení ve městě. Tedy na letní koupaliště, do krytého bazénu nebo na zimní stadion,“ vyjmenovala Pelcová.

Na nastartování cestovního ruchu myslí i vedení Mikulova. „Letos evidujeme velké množství požadavků na ubytování právě v Mikulově. Důvodem může být rostoucí poptávka po dovolené v tuzemsku s ohledem na aktuální situaci kolem pandemie koronaviru,“ sdělil mluvčí Dominik Ryšánek.

I proto Mikulovští cílí na rozprostření návštěvníků na několika místech. „Jde nám o to, aby se nekumulovali jen v centru. Kromě cykostezek a turistických cílů jim nově zpřístupníme historický most ze sedmnáctího století Portz Insel. Na léto chystáme i řadu kulturních akcí, které aktuálně přizpůsobíme tomu, co vláda dovolí,“ doplnil Ryšánek.