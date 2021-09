Nechceme očkování, testování ani roušky. I taková slova lze slyšet v souvislosti s dnešním návratem děti do škol na jihu Moravy. Jako několikrát za poslední rok a půl, i tentokrát má jejich usednutí do lavic podmínky. A také odmítavý postoj některých rodičů.

NÁVRAT DO ŠKOL



* Testování: 1., 6. a 9., září

* Bez testu: očkovaní, do 180 dní po prodělání covidu

* Netestovaní: povinné roušky, vlastní toaleta, bez zpěvu, bez tělocviku

Ti hledají kličky, jak potomky od povinného testování nebo nošení roušek osvobodit. Třeba sháněním potvrzení od alergologa. Rovněž sepisují petice. „Děti mají právo žít a dýchat bez podmínek a normálně. Úplně stejně jako tehdy, než to všechno začalo. Navíc můj syn je astmatik, proto nevidím důvod, proč by to měl nosit,“ vysvětlila například Romana Jarská.

Manévrovací prostor je ale zúžený. Výjimku dostanou pouze netestovaní žáci, kterým by roušky způsobily závažné zdravotní problémy. „Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuti lidé s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra nebo kognitivní (mentální – pozn. red.) poruchou,“ stanovilo v manuálu podmínky ministerstvo školství.

Na rozdíl od předchozích návratů do lavic se s nimi většina rodičů smířila a námitky školy evidují v několika málo případech. „Máme u nás šest set čtyřicet žáků. Důrazný nesouhlas vyjádřili snad dva až tři rodiče,“ informoval ředitel Základní školy Holzova v Brně Stanislav Holubář.

Přesto začátek výuky nebude bezproblémový. Netestované děti musí mít roušku po celou dobu pobytu ve škole, od ostatních se držet metr a půl, mít vlastní převlékárnu, toaletu i prostor v jídelně. Mají rovněž zákaz zpívání a cvičení v tělocvičně.

Podle ředitele brněnské školy Svážná Petra Punčocháře je dodržení podmínek téměř nemožné. „Ve společných prostorách musí mít roušku všichni. Jak mezi stovkami dětí rychle určit to, které je netestované a poslat je na soukromou toaletu? To mu máme na záda nakreslit morový kříž? Nelíbí se mi to. Je to alibismus ministerstva, které se řešení problémů snaží hodit na školy. Akorát to dělá zlou krev,“ zlobil se Punčochář.