Žiji tady deset let, pocházím z Blanska a manžel ze Slovenska. Žije se mi tady moc dobře, je tady klid, zavřu dveře a mám svůj svět. Vyrážím se psem na procházky mezi vinohrady a užívám si to, to mám moc ráda. Na druhou stranu mi tady jako mamince chybí vyžití pro děti, především pro ty starší okolo dvanácti třinácti let.

V Blansku jsem nebyla zvyklá kamkoli dojíždět, měli jsme za domem les, mnohdy jsme se šli projít a vyšli až před Brnem. Tady musí mít člověk pořád k dispozici auto. A je jedno, jestli se chce jít projít někam do lesa, nebo zavést děti na plavání nebo si zabruslit. To mi trošku vadí. Na druhou stranu jsem moc ráda, že je zde přímo v obci devítiletka. To je obrovská výhoda.

Co se lidí v Moravském Žižkově týče, jsou všichni moc fajn. Kdybychom měli během roků více příležitostí se potkávat na akcích, bylo by to prima. Určitě bych přivítala letní kino a možná i nějaké služby pro turisty. Většina z nich sem totiž dorazí, zaparkuje auto a na kole vyjede do okolí. Moravský Žižkov je jako výchozí cíl k výletům perfektní, nicméně nebylo by na škodu, kdyby z toho, že se zde pohybují turisté, uměla obec a místní podnikatelé více vytěžit.