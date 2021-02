Martina FranzkáZdroj: Deník / Iva Haghofer

Zdroj: DeníkDo Morkůvek jsem se přivdala v roce 2006 ze Slovenska, pocházím z Vranova nad Topľou. Žije se mi tady moc dobře. Morkůvky jsou malinká vesnička, všichni se tady znají, máme zde fajn prostředí.



Nic nám tady nechybí, máme vše, co potřebujeme. Jediné, co mi tady chybí, je škola. Mám dvě dcery, do školky jsme s nimi jezdili do Brumovic a do školy do Brumovic a do Kobylí. Na druhou stranu se ale díky dojíždění holky naučily samostatnosti.