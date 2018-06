Jako v Itálii. Za rok sklidí pěstitel z Přibic až metrák fíků

Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – Osm keřů fíků roste na zahradě Miroslava Effenbergera z Přibic na pomezí Břeclavska a Brněnska. K zálibě se dostal asi před pětadvaceti lety díky svému strýci. Středomořskému ovoci se v obci daří. „Každý rok mám úrodu asi padesát kilogramů až metrák plodů. Letos může být ještě vyšší,“ odhaduje Effenberger. Podobných nadšenců podle něj rok od roku na jižní Moravě přibývá.

Fíkovníky plodí dvakrát za rok. V létě a na podzim. „První úroda by měla být letos zhruba od poloviny července do poloviny srpna. Druhá od poloviny září, dokud úroda úplně nepřemrzne. Podzimní fíky jsou dobré na marmelády,“ poukazuje muž, který vystudoval zahradnictví. Letní plod má podle něj až sto gramů, podzimní polovinu. „Letní úroda je z loňského dřeva, podzimní z letošního,“ vysvětluje.

Oproti vinné révě jsou fíky méně náchylné na jarní mrazy. „Fíkovník raší při vyšší teplotě než réva. Navíc se poškození snažím předejít, pustím na keře dvě tři halogenová světla,“ zmiňuje. Oproti jabloním či broskvoním nepotřebují postřiky.

O fících• Má dužnatý obal s tisícovkou květů uvnitř.

• Fík je 3 až 6 centimetrů velký a tvarem se podobá hrušce.

• Je zdrojem vlákniny i draslíku. Snižuje vysoký krevní tlak.

• Velcí pěstitelé fíků jsou Španělsko, Itálie či Řecko.



Za léta, co se pěstování věnuje, vyzkoušel na dvacet odrůd, až zůstal u jediné. „Má nejvyšší plodnost a největší odolnost vůči mrazu,“ zdůvodňuje Effenberger. Její klon dostal jméno Pálava, díky tomu, že ji jeho strýc pěstoval na Pálavě v Perné na Břeclavsku. Začal s tím už v šedesátých letech.



V Přibicích není Effenberger jediný, kdo fíky pěstuje. Keře jsou vidět i v okolních zahradách. „U nás je pěstuje minimálně desítka lidí,“ odhaduje muž.



Čtyři vzrostlejší keře fíkovníků má v Konicích u Znojma i znojemský botanik Radomír Němec. „Vypadá to, že bude dobrá úroda. Loni jsem sklidil asi patnáct kilogramů, letos to bude podobně. Ještě uvidíme, jestli bude pršet nebo ne. Zdá se, že fíky dozrají asi o čtrnáct dní dřív než obvykle, už na začátku července,“ zmiňuje Němec.



Odborníci předpokládají, že se vegetační sezona bude dál prodlužovat. „Teplejší klima může v budoucnu nahrávat pěstování subtropického ovoce,“ podotkl nedávno Pavel Zahradníček z portálu Intersucho.



Sazenice si mohou zájemci koupit i v obchodních centrech. „Pokud ale chce někdo fíkovníky úspěšně pěstovat, doporučuji, aby je získal od někoho, kdo už je pár let úspěšně pěstuje,“ doporučuje Effenberger.



Pěstuje také olivy, kiwi, melouny a čínské datle. „Chutnají jako běžné datle, ale nemají pecku,“ přibližuje pěstitel z Přibic.