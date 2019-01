Podivín – Romantické prostředí umělé zříceniny Janova hradu ožije následující víkend i v noci. V pátek šestnáctého a v sobotu sedmnáctého srpna tam pořádají noční kostýmované prohlídky. Tentokrát se skuteční formou divadelního představení, které potěší děti i dospělé.

Janohrad | Foto: Petr Uher

Ponese se totiž v duchu pohádek. Oproti loňskému čarodějnickému procesu ve Valticích návštěvníci uvidí Popletené pohádky. „Máme několik scének s pohádkovou tématikou. Bude se jednat o všeobecně známé pohádky jako Karkulka, Čert a Káča, Princezna se zlatou hvězdou na čele. Ale bude to mít jeden velký háček, pohádky se vždycky trošičku popletou," přiblížila chystané noční prohlídky kastelánka Janova hradu Darina Horká.

Jako již tradičně průvodci předvedou pohádkové scénky v dobových kostýmech. Texty představení budou mírně veršované, ovšem jen tak, aby byly srozumitelné pro malé i velké diváky.

Noční prohlídky začínají vždy v půl sedmé večer a pokračují každou hodinu až do půl dvanácté. Počet míst je jako obvykle omezený, protože po čas představení se do prostor zříceniny vejde pouze dvacet osob. „Žádáme proto zájemce, aby si prohlídky zříceniny objednali předem a to na telefonním čísle 519 355 134," vyzvala kastelánka Horká.