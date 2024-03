/VIDEO/ Mandloňový sad nad Hustopečemi na Břeclavsku je v plném květu. Letos si stromy pospíšily, vykvetly totiž zhruba o čtrnáct dní dříve, než bývá zvykem. Letos to bylo ve středu 6. března.

Do čerstvě rozkvetlého sadu se s redaktorkou Deníku vypravila Kateřina Kopová z Mandlárny v Hustopečích. | Video: Deník/Iva Haghofer

Na dva tisíce stromů vykvetlo v Mandloňovém sadu nad Hustopečemi. Letos zhruba o čtrnáct dní dříve, než bývá obvyklé. Z nádherné podívané se lidé budou těšit ještě zhruba čtrnáct dní.

Mandloně si s květy pospíšily. Za posledních deset let je to jednozančně nejčasnější termín. „Sadu teď jen hrozí, že přijdou nečekané nízké mrazíky. Ty dokážou květy lehce popálit. Věřím, že před sebou lidé mají dva krásné víkendy, které si mohou zpříjemnit procházkou mezi rozkvetlými mandloněmi,“ nalákala majitelka hustopečské Mandlárny Kateřina Kopová, která se o sad společně s městem Hustopeče stará.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

V plném květu tedy zřejmě do Slavností mandloní a vína, které se konají v termínu od 22. do 24. března, stromy nevydrží. „Návštěvníci budou možná zklamaní, tou dobou by už sad mohl být odkvetlý, ale procházka Mandloňovou stezkou bude stát tak či tak za to. Na mandloně totiž navážou vždycky plynule meruňky a rozkvétá celá příroda. Myslím, že ten, kdo k nám má naplánovanou cestu, bude potěšený,“ usmívala se i přes čtvrteční ledový vítr Kopová.

Zhruba čtrnáct dní bude ještě trvat také řez stromů, který v sadu provádí odborná firma. „Mladé mandloně, které mají stáří asi deset let, je třeba ořezat. Dohodli jsme se s městem, že odřezané větvičky zůstanou ležet pod stromy tak, aby si je lidé mohli vzít domů do vázičky pro radost,“ zmínila majitelka Mandlárny.

Unikátní pohled. Na horách už lyžařská sezona skončila, v Němčičkách stále jezdí

I ona věří, že se počasí v nejbližších dnech umoudří a nepřijdou slibované mrazíky. „Snad se počasí nezachová tak, jako loni, kdy jsme opravdu nesklidili snad ani mandli,“ vzpomínala žena.

Rozmary počasí překvapily o jarních prázdninách i rodinu Kotkových z Rychnova nad Kněžnou, která na jih Moravy přijela se dvěma dcerkami za sluníčkem. „Včera bylo krásně, tak jsme strávili den v Aqualandu Moravia. Dneska je pro změnu chladno, prší a fouká vítr. Vyšlápli jsme si tedy na Mandloňovou stezkou do sadu,“ smáli se manželé Martina a Tomáš.

Potvrdili, že věhlas hustopečských mandlí sahá minimálně až do Královéhradeckého kraje. „Jeli jsme sem na jistotu, manžel toužil sad vidět a zjistit, jestli už mandloně náhodou nekvetou. Jsme moc rádi, že nám to tak krásně vyšlo,“ pochvalovala si Martina Kotková.

Podívejte se na nápor turistů loni:

Zdroj: Deník/Lukáš Ivánek

Rodina Kotkových obdivovala jak na osm set padesát stromů původních mandloní, tak i dosazené mladé stromky. „Rozhodně nečekáme žádnou velkou úrodu. Staré stromy nejsou v plné síle a už tolik neplodí, čas těch mladých teprve pomalu přichází. Nám ovšem o úrodu ani tak nejde, spíše nám jde o připomínku něčeho, s čím jsou Hustopeče historicky spjaté, a čím jsou proslulé,“ podotkla Kopová.

K osvětě, poznání a pobídce k procházce ostatně slouží i arboretum, které Hustopečští založili v roce 2020. „Máme zde vysazených více jak dvacet odrůd mandloní, většinou vždy po dvou třech stromcích. Sesbírané jsou především ze Španělska, Itálie, Maďarska, ale i z Chorvatska, Turecka nebo z tuzemska,“ vyjmenovala šéfka Mandlárny.

Kdy vykvetly mandloně v minulých letech? • v roce 2014: 8. března • v roce 2015: 28. března • v roce 2016: 17. března • v roce 2017: 30. března • v roce 2018: 4. dubna. • v roce 2019: 23. března • v roce 2020: 12. března • v roce 2021: 31. března • v roce 2022: 22. března • v roce 2023: 17. března • v roce 2024: 6. března Zdroj: město Hustopeče

Tradiční a původní odrůdu Zora v hustopečském sadu doplňuje před pár lety v Lednici vyšlechtěná odrůda Husle. „Pokud by si někdo rád mandloně vysadil doma, měl by pamatovat na to, že je třeba mít alespoň dva stromky, mandloně jsou totiž samosprašné částečně. Třeba Zoru a Husle. Kdyby si někdo chtěl vysadit jeden stromeček na zahrádku, pak bych doporučila Španělku, která se jmenuje Supernova. Ta je běžně k dostání i v zahradnictvích,“ poradila Kopová.