Jde to i po čtyřicítce, říká finalistka soutěže krásy

Hustopeče – Dozvěděla se o ní pouhou náhodou od kamarádky. Řekla si, že to zkusí. A vyšlo to. Zdeňka Frýbertová z Hustopečí na Břeclavsku je mezi dvanácti finalistkami soutěže krásy Tvář Scarlett. „Podobné soutěže sleduji, ale v každé z nich vystupují dívky či ženy krátce po dvacítce. Nenapadlo by mě, že i já se ve svých dvaačtyřiceti letech mohu jedné zúčastnit. Byla jsem mile překvapená,“ vypráví Frýbertová.

Tvář Scarlett má jako svoje heslo Vidíme krásu jinak. Je proto určená všem bez rozdílu. Jejím cílem je rozvíjet osobnost žen a podpořit jejich sebevědomí. „Jde především o celkové kouzlo dané soutěžící,“ vysvětluje Hustopečanka, která se v posledních měsících několikrát objevila také na televizních obrazovkách. Vystoupila v zábavném pořadu Take me out či v několika epizodách pořadu Soudní síň. Teď má před sebou boj o co nejlepší umístění ve finále klání. „Už semifinále bylo pro mě zajímavé. Stála jsem před dvacítkou porotců, kteří mi pokládali otázky týkající se mé profese či zálib. Následovala i společná promenáda v šatech. Moc mě potěšilo, když jsem při vyhlašování finalistek slyšela své jméno,“ svěřuje se žena. ČTĚTE TAKÉ: Folklor je moderní a sexy, říká Maděřičová Finále je naplánované na jednadvacátého dubna. Od prvního února navíc začíná veřejné hlasování, v němž lidé vyberou držitelku titulu Scarlett sympatie. Hlasovat se bude na stránkách www.tvar-scarlett.cz. „V den finále diváci na místě volí Scarlett publikum a o hlavní vítězce rozhodne porota,“ představuje pravidla soutěžící. Jedním z počinů, které hodnotitele zaujaly, je její práce pro charitu. Založila totiž nadační fond. „Pomáhat druhým ke mně prostě patří. Charitě se věnuji již několik let, ale založení nadačního fondu a práce v něm nabízí více možností,“ míní Frýbertová. O víkendu například navštívila dětský domov v Hodoníně se zástupci Vagabund gymu. Zápasníci a členové klubu přispěli na sportovní potřeby pro děti. V únoru se chce vydat za dětmi do břeclavské nemocnice a pravidelně chystá zábavný program pro Dětský domov v Mikulově. ČTĚTE TAKÉ: Manžela podezřívali, že si našel milenku, říká žena po výrazném zhubnutí

Autor: Aneta Beránková