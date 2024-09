/FOTO, VIDEO/ Obyvatelům obce Jevišovka od pátku hrozí řeka Dyje. Ta se v katastru obce stéká s říčkou Jevišovkou. Hladina toku vzrostla na více jak tři metry. Po železnici se tamní nedostanou do práce ani do škol. Zatopené je i celé fotbalové hřiště, existenci branek připomínají pouze jejich viditelná horní břevna. Podívejte se na úchvatné záběry, které pomocí dronu zachytil Roman Urbanský.

Soutok řek Dyje a Jevišovky působí problémy ve stejnojmenné obci na Mikulovsku. Zvýšená hladina Dyje říčku Jevišovku přetlačuje, a dokonce se do ní vrací. Voda se vylila z hrází a zaplavila okolní pole a louky. Mimo provoz je vlaková zastávka, a lidé se tak po železnici nedostanou do školy či do práce. Množství naplavenin působilo problémy pod lávkou ve směru na sousední Novosedly, tamější se obávali ohrožení hlavního přivaděče pitné vody do obce. Pod vodou je i fotbalové hřiště, přičemž z branek trčí jen horní břevna.

„Situace je, jaká je, naštěstí se nám voda nedostává do obce, zalila asi jen dvě zahrady. Hned jsme to tam zabezpečili. Jinak pořád čekáme, až voda začne klesat. Ale zatím se tak neděje. Zatímco v nedalekých Hrušovanech u Brna má Jevišovka výšku okolo sto devadesáti centimetrů, u nás tři sta deset,“ překvapila ve středu odpoledne starostka obce Božena Bošiaková.

Důvodem výrazného navýšení hladiny je řeka Dyje. „Jevišovku tak přetlačuje a vrací se do ní, až je vidět, jak řeka teče zpátky na Hrušovany,“ přiblížila starostka.

Potíže mají tamější tradičně také na nejníže položeném místě v obci, a to u železniční zastávky. „Trošku s dopravci teď bojujeme a sháním informace pro občany, protože se od pondělí vlaky nedostanou do práce a do škol. V neděli jsme museli požádat o zastavení obsluhy naší zastávky, natékala tam totiž voda a nedalo se k ní dostat. Dnes jsem se dozvěděla, že je zastavená doprava mezi Hrušovany a Mikulovem. Údajně bude k dispozici náhradní doprava, tak uvidíme,“ popsala Bošiaková.

Z bezpečnostních důvodů místo tamější zatarasili pomocí pytlů s pískem. „Už v pátek nám sem natékala voda směrem k obci. Při povodních v roce 2006 jsme tam měli dokonce metr a půl vody. Nechtěli jsme tedy nic ponechat náhodě a raději jsme se připravili dopředu,“ zdůvodnila starostka.

Obavy měli Jevišovičtí také o lávku přes řeku vedoucí na sousední Novosedly. „Na mostku jsme měli naplaveniny, už ohrožovaly pilíře ve vodě. Povodí Moravy nakonec sehnalo techniku a s pomocí vodních záchranářů vše odstranilo. Byli jsme rádi, lávka je pro nás totiž hodně důležitá. A to kvůli přívodu pitné vody a optické sítě. Kdyby se něco stalo, byl by to průšvih,“ poznamenala Bošiaková.

Aktuální situaci v Jevišovce pomocí dronu zmonitoroval Roman Urbanský, když byl v úterý odpoledne na obhlídce společně s drnholeckými dobrovolnými hasiči.

Budou mít v zimě kde bruslit

„Chtěli jsme zjistit rozsah zaplavení a případná rizika, protože i paní starostka Bošiaková se zajímala o aktuální dění kolem obce. Řeka Jevišovka postupně zvyšovala svoji hladinu od soutoku s Dyjí, protože právě řeka Dyje se postupně vlévala do řeky Jevišovky. Došlo tím zároveň k otočení proudu řeky. Přitom standardně se vlévá řeka Jevišovka do řeky Dyje, ale tentokrát to bylo obráceně. Bohužel, tento nápor z řeky Dyje již hráze od řeky Jevišovky v některých místech nezvládaly, protože zde nejsou tak silné a vysoké jako u řeky Dyje. Na několika místech tak dochází k přetékání z řeky Jevišovky do polí a přilehlých lesíků," vyprávěl redakci Deníku Urbanský.

Podotkl, že zaplavená oblast se rozléhá na několik kilometrů, a i dle místních to vypadá, že ještě v zimě budou mít kde bruslit. „Po zkušenostech z dřívějších záplav je už teď jasné, že v některých místech se voda udrží až do zimy. Voda zatím nepoškodila obydlené části nemovitostí poblíž rozlité řeky, ale nedá se vyloučit zhoršení. Došlo k zaplavení některých zahrad, zahradních domků a příslušenství," zmínil také autor úchvatných záběrů.

Prosakující hráze potrápily také Novosedelské. „Vodu odvádíme do potoka, který teče podél řeky, a odsud pak do Dyje. Zatopené máme kvůli průsakům nějaké zahrady a sklepy a voda je i na fotbalovém hřišti,“ přiblížil tamní starosta Jan Mondek.

Povodí Moravy snížilo odtok z Vranovské přehrady. Novosedelští a Jevišovičtí proto věří, že voda postupně začne i v jejich katastrech opadávat. „Odtok z vodního díla Vranov byl dnes snížený na 175 kubíků, přítok do nádrže klesl na hodnotu 143 kubíků,“ informoval ve středu odpoledne mluvčí podniku Petr Chmelař.