Jižní Morava – Cyklostezku z Ratíškovic do Hodonína otevřeli teprve v polovině května, podle informací Deníku Rovnost už ji přesto zneužívají řidiči aut i motorkáři. Na jihu Moravy přitom nejde o nic neobvyklého.

Ilustrační foto. | Foto: archiv redakce

Fotografii z jedoucího auta, které po pravé straně po cyklostezce vedoucí z ratíškovické ulice U Hájenky k hodonínské městské části Pánov míjí řidič v jiném osobním autě, pořídil známý Martina Letochy. Ten ji přidal na facebookové stránky skupiny s názvem Dopravní informace jižní Morava, policejní hlídky Hodonínsko. „Už někdo zkouší, zda tam vleze auto,“ okomentoval Letocha.



Informace se dostala také ke starostovi Ratíškovic Josefu Uhlíkovi. „Nechápu, co tam to auto mohlo dělat. Vždyť cyklostezka vede podél hlavní cesty. Napadá mě jen, že by snad měl řidič nekalé úmysly,“ kroutil hlavou Uhlík.