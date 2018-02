Jezírko nad hlavou. Muzeum lovců mamutů promění v Dům přírody

Dolní Věstonice – Po schodech sejdou do potemnělých prostor a nad hlavami budou mít vodu. Pod umělým jezírkem se projdou návštěvníci Domu přírody připravovaného v Dolních Věstonicích na Břeclavsku. „Chceme vytvořit návštěvnické centrum Chráněné krajinné oblasti Pálava. V nové expozici ukážeme, jak člověk v historii ovlivnil přírodu a krajinu,“ popsal ředitel Regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín.

To je investorem přestavby stávajícího dolnověstonického archeologického muzea s expozicí lovců mamutů. Regionální muzeum již představilo vizualizace budovy zvenku, návrhy interiérů ještě architekti ladí. „Vzniknou nové expozice i výukové prostory pro školy,“ uvedl Kubín. Chybět nemají ani interaktivní prvky.

Předpokládané náklady jsou podle něj pětatřicet milionů korun. Letos muzeum podá žádost o dotaci, která by pokryla pětaosmdesát procent výdajů. „Zahájení prací odhadujeme za dva roky,“ doplnil ředitel.



Partnery projektu jsou kraj i obec. Dolnověstonické starostce Jaroslavě Rajchlové se návrhy podoby Domu přírody líbí. „Obzvlášť zezadu bude muzeum krásné. Jezírko, pod kterým budou výstavní prostory, je unikátní,“ řekla.



Chystanou přestavbu uvítal třeba Jiří Frieb. „Už bylo potřeba budovu zrenovovat,“ napsal na Facebooku obce s tím, že by si přál, aby interiéry nebyly fádní. „Věstonická venuše je jiná – stará, originální. I nové muzeum by mělo být jiné než všechna ostatní,“ vzpomněl sošku z pravěku, díky níž jsou Dolní Věstonice světoznámé.