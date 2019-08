Mezi vozy stojícími u jízdárny proudí desítky milovníků starých aut i těch, kteří na sraz zavítali náhodou, mezi nimi i cizinci. „Jsme tu na dovolené. Veteráni se nám moc líbí, nikdy jsme jich neviděli tolik najednou,“ žasne Vents Rinkis z Litvy se svou ženou a dvěma dětmi.

Většina aut, která lidé obdivují, jsou podle organizátora srazu Martina Mladoně předválečná. „Veteráni jsou obecně vozidla do roku 1945. Máme tu také několik mladších, ale to jsou výjimky zajímavé něčím jiným. Je to Ford Mustang, americká legenda, Wolsvagen Karmann Ghia, kterémul lidé říkali porsche chudých. A ještě jeden Mercedes Adenauer z roku 195,“ popisuje nadšeně.

Letos pořádá akci už podruhé. „Nenacházím slova, tak je to pro mě momentálně krásné. Někteří z účastníků mě velmi mile překvapili, protože vytáhli z garáží krásnější a zajímavější kousky než mi říkali předem, protože mě chtěli překvapit,“ říká s širokým úsměvem.

Nadšení neskrývají ani ostatní účastníci. Většina z nich se proplétá obdivovateli s úsměvem na rtech a v dobovém oblečení. Mezi nimi je i Jan Koníček s autem Maxwell z roku 1918. „Taťka je sběratel, má i muzeum v Kunovicích. Mě začali veteráni zajímat teprve od minulého roku. Baví mě na nich fakt, že se člověk přitom naučí, jak se o auta starat. Na těch moderních se člověk nenaučí nic. Jak jsou veteráni staří, tak je na tom všechno vidět,“ vypráví.

Kromě více práce při opravách je nutné do aut také speciálně tankovat. „Běžný benzín se do nich nesmí dávat, protože ten už není s olovem. To se musí míchat bokem, jsou na to speciální nádobky,“ dodává mladík.

Necelou půlhodinu před polednem zavelí organizátor k odjezdu. Majitelé nasedají a hlasitě startují, děti i milovníci veteránů jim při projíždění nadšeně mávají. „To auto zní jako žába!“ ozývá se, když řidiči mačkají skřehotavé klaksony.

Musí pokračovat v cestě, aby po poledni potěšili také obyvatele a návštěvníky Mikulova na Břeclavsku. Spolu se srazem se na mikulovském náměstí koná také vinařský festival. Historická auta při tom krášlí nejen náměstí, ale také cestu k němu. „Auta jsou zajímavá, rád se na ně podívám i když jsem sem přišel náhodou,“ nakukuje do jednoho z vystavených kusů Michal Zgrebňák.

Svou spanilou jízdu po jižní Moravě zakončují řidiči veteránů ve Valticích, kam z mikulovského náměstí okolo půl třetí odpoledne vyráží.