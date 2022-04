Zástupci turistických institucí v Jihomoravském kraji tento týden představili novinky, pomocí nichž chtějí přilákat do regionu ještě více návštěvníků. Hlavním cílem je udržet je v kraji déle. „Zatím jsme stále na čísle dvou nocí, které průměrně turisté v regionu stráví,“ vyčíslila ředitelka brněnského turistického informačního centra Jana Tichá Janulíková. Deník Rovnost vybral sedm největších novinek.

DOVOLENÁ V OBYTNÉM VOZE. Hitem letošního léta má být příležitost cestování po Jihomoravském kraji v obytném voze. „Lidé chtějí být po covidové epidemii opět svobodní a dělat věci na vlastní pěst,“ sdělila ředitelka Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava Martina Grůzová. Připravují akci s názvem Nestůj, cestuj obytňákem! Pro turisty to má být další alternativa cestování po jižní Moravě. Obytný vůz bude symbolizovat kraj, proto bude zvenku i zevnitř naplněný věcmi spojenými s jižní Moravou.

ZA JÍDLEM. V jarních měsících má turisty zaujmout především gastronomická oblast, hlavně pak akce Gourmet Jižní Morava. „Právě gastronomie je ta, za níž lidé často vyráží do regionu a s čím si i spojují dovolenou,“ popsala Grůzová.

V ELEKTROMOBILU. Zaujmout turisty i místní má cesta s novým elektromobilem. „Naplánovali jsme s ním roadshow po festivalech a městech na jižní Moravě. Díky pestré škále tiskovin a suvenýrů nabídku vždy přizpůsobíme konkrétní akci. Elektromobil je černý zvenku a pestrý zevnitř,“ popsala Tichá Janulíková za brněnské turistické informační centrum.

Elektromobil zájemci uvidí například v rámci Food festivalu ve Slavkově na Vyškovsku, Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici na Hodonínsku nebo Meruňkobraní v Židlochovicích na Brněnsku.

ALFONS MUCHA. Známé tváře spojené s regionem jsou dalším tahákem pro turisty z různých částí republiky i ze zahraničí. Pracovníci v oblasti cestovního ruchu nyní pracují na projektu Po stopách Alfonse Muchy na jižní Moravě. „Je v něm zahrnutá i Muchova stezka, která vede celou Evropou," zmínila Grůzová.

Nadšenci se mohou těšit na různé výlety, cyklotrasy nebo sbírku puzzlí, která bude ve Znojmě. Muchovým rodištěm jsou Ivančice na Brněnsku, kde vznikla stezka s bezplatným průvodcem s jedenácti zastaveními, které popisují umělcův život.

NOVÉ INFOCENTRUM. Co nejsnadnější cestování po jižní Moravě chtějí turistům zprostředkovat pracovníci v cestovním ruchu. Návštěvník, který do regionu přijede, už nyní dostává ucelené informace, podle brněnské zastupitelky pro marketing a cestovní ruch Kristýny Černé to však může být vždy lepší. „Pracujeme na otevření nového informačního centra v Zámečnické ulici. Chceme tam už načínat příští turistickou sezonu,“ sdělila.

Infocentrum má být velké a moderní. Lidé tam získají potřebné informace, stráví příjemné chvíle nebo uschovají zavazadlo. „Nebude to jen místo, odkud si člověk odnese letáček," poznamenala Černá.

ZA TRADICEMI. Pracovníci Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava chtějí inspirovat k poznávání kraje prostřednictvím tradic. „U nás v regionu se je daří nejen udržovat, ale jsou inspirací pro mnoho umělců. Tvorba Zuzany Osako je skvělým příkladem. Na webu jižní Moravy mapujeme nemateriální kulturní dědictví regionu a zároveň zveme do míst, kde jsou tradice spojené se zážitkem nebo událostí," informovala Grůzová.

Hrací karty Zuzany Osako jsou podle ní ideálním doplněním tohoto tématu a zároveň pomocníkem turistů na výletech po jižní Moravě. „Ke koupi budou v regionálních infocentrech a věříme, že pomohou zábavnou formou poznávat zvyky našich předků, ale třeba také zkrátit čekání na vlak nebo na jídlo v restauraci," uvedla Grůzová.

JAKUB TRUČKA