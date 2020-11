„Nesouhlasíme s plánovaným zrušením Folkloriky, dlouhodobě jediného publicisticko-dokumentárního pořadu věnovaného tradiční kultuře a jejímu vývoji. Folklorika vznikla v brněnském studiu České televize roku 2003 z potřeby dokumentovat nepřehlédnutelný a dynamický fenomén – tradiční duchovní kulturu, zjednodušeně označovanou jako folklor,“ zdůvodnil vznik petice Plocek.

Folklorika podle něj naplňuje všechny atributy jedinečné veřejnoprávní produkce ve vrchovaté míře. „Spojuje prvky vzdělávání, zábavy i podpory lokální, regionální a národnostní kulturní identity. Dosud bylo natočeno 390 dílů, a vznikla tak unikátní vizuální encyklopedie tradiční kultury z celého území republiky. Současně je do budoucna nedocenitelným archivem dokumentů o důležitých jevech a lidech. Zcela nenahraditelně ukazuje aktivní duchovní život občanů, koncesionářů veřejnoprávního média, lidí a skupin z českého, moravského, slezského venkova,“ vyzdvihl Plocek.

O důležitosti pořadu jsou přesvědčení také radní Jihomoravského kraje. Ti na svém ustavujícím zasedání 11. listopadu písemně vyjádřili petici podporu. A to jednohlasně.

Rada se otázkou zabývala na základě podnětu náměstka pro cestovní ruch, a zároveň starosty města Kyjova na Hodonínsku, Františka Lukla. „Je to pořad odkazující k našim kořenům, ze kterých vzešla naše svébytnost, kulturní i společenská identita. Byť se některým lidem ze vzdálenějších regionů může zdát, že folklor v dnešní době už jen přežívá, na Slovácku je tato tradiční duchovní kultura stále živá a živoucí. Důkazem jsou národopisné slavnosti typu Slovácký rok v Kyjově či Mezinárodní folklorní festival Strážnice. Jsou to akce, které navštěvují desítky tisíc lidí nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí a obdivují krásu a pestrost krojů, melodičnost folklorních písní a živelnost lidových tanců. Na své kořeny bychom neměli zapomínat,“ zdůvodnil Lukl.

Náměstek hejtmana ostatně plánuje v nejbližších dnech uskutečnit setkání s ředitelem České televize Televizní studio Brno Janem Součkem. „Rád by s ním osobně probral důvody, které vedení České televize k rozhodnutí zrušit Folkloriku vedou. Nemyslím si, že on za tímto rozhodnutím stojí, protože o folklorní akce v našem regionu při občasných setkáních projevuje zájem, ale informace k celé věci určitě mít bude,“ je přesvědčený Lukl.

Hejtman kraje Jan Grolich se v tomto směru zase obrátil přímo na ředitele televize Petra Dvořáka. „Na základě usnesení rady mu poslal osobní dopis s vyjádřením podpory Folkloriky. Doufáme, že se iniciativami podpory nejen ze strany rady kraje bude vedení České televize zabývat,“ věří mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Na to, zda ke zrušení pořadu nakonec přece jen dojde, bude mít podle Lukla vliv i zájem veřejnosti. „Podle mě to bude záležet i na tom, jak velkou nevoli zrušení Folkloriky vyvolá u lidí. My máme zpětnou vazbu od mnohých folklorních souborů z regionu. Jen pro představu - na Kyjovském Dolňácku a sousedním Ždánicku aktivně působí více než sto třicet dospělých i dětských souborů, pěveckých sborů a muzik,“ podotkl kyjovský starosta.

Podporu pořadu vyjádřila i řada dalších lidí, kteří v kraji usilují o rozvoj tradiční kultury. Mezi jinými i ochotník Jiří Janda z Divadelního spolku bratří Mrštíků z Boleradic na Břeclavsku. „Bez podpory veřejnoprávních médií, televize a rozhlasu se nad námi zavře voda. Hrajeme divadlo a každý rok naše hry a představení přátel z ostatních souborů celé republiky vidí přes pět tisíc diváků. Folklorika je jeden z mála pořadů ve kterých jsou informace a odkazy na kulturu, která žije, má tradici a dosud na jihu Moravy kvete. Podobné pořady je nutné podporovat a ne rušit!“ domnívá se.

Stejně hovořila i ředitelka Jihomoravské komunitní nadace a milovnice folkloru Zlata Maděřičová z Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. „Folklor je podle mě základní a nejvýznamnější hodnota našeho území. Na folklor si nedovolili sáhnout ani komunisté, spíše naopak. Uvědomovali si jeho sílu. Ve vedení České televize se někdo musel zbláznit. To tady skutečně máme takové diletanty?“ rozčilovala se.

Vedení České televize Plocka informovalo, že s pořadem prozatím ve vysílacím plánu počítá do konce roku 2020. „.Nejdříve jsem televizi kontaktoval s dotazem na zrušení a odpověděli mi, že o zrušení nic nevědí. Přitom jsem zjistil, že už v červenci dal management České televize pokyn k zastavení výroby Folkloriky od roku 2021. Údajně z úsporných důvodů. V rámci miliardového rozpočtu je to opravdu maličká úspora, celoroční rozpočet Folkloriky se pohybuje v řádu jednotek milionů. Oni samozřejmě můžou Folkloriku reprízovat, což asi chtějí, ale tím ten pořad přijde o jednu podstatnou funkci - o důležitý kontakt se životem. Přestanou se dokumentovat žijící či zesnulé osobnosti, aktuální inspirativní počiny a tak dále. Když jsme s peticí přesáhli tři tisíce podpisů, zaslal jsem ji adresátům - tedy managementu České televize a Radě České televize. Po několika dnech mi ombudsman České televize odpověděl, že se tím budou zabývat. Tak vyčkávám,“ shrnul iniciátor petice.

K sepsání a posléze podání petice se rozhodl proto, že posledních pětadvacet let věnuje většinu své životní energie právě tradiční kultuře. „Nejdříve jako vydavatel ve vydavatelství Gnosis Brno, vydal jsem například profily Martina Hrbáče, Františka Okénky z Horňácka, celé řady regionálních muzik a pak též velmi významné nejstarší nahrávky lidového zpěvu, které pořídil skladatel Leoš Janáček se spolupracovníky. V letech 2006 až 2016 jsem byl dramaturgem Brolnu a redaktorem pro folklor v Českém rozhlase Brno. Byl jsem i členem programové rady Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Při vší té práci jsem si uvědomoval důležitost tradiční kultury pro naši společnost, a zvláště pak na Moravě. Stál jsem před lety taktéž u zrodu pořadu Folklorika. Takže když jsem se dozvěděl o zrušení tohoto dlouholetého a hodnotného pořadu, byl to silný impuls,“ doplnil Plocek.