Jihomoravané dluží 24 miliard. Exekuci čelí každý patnáctý, polovina třem a víc

Valtice – Takovou nabídku vín snad neměli ve svých zámeckých sklepech ani Lichtenštejnové. Na sobotním Valtickém koštu mohou lidé ochutnat téměř osm set vzorů. „Je to nejvíc, co jsme kdy měli. A to pořádáme devatenáctý ročník. O tři sta víc než loni,“ říká za pořadatele předseda spolku Vinaři Valtice 2000 Martin Štěpánek.