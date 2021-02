Kvůli pandemii koronaviru sedí celé dny doma. Aby se nenudila, hledá studentka Hana Škodová zábavu především u počítače. O kulturu a o vzdělání ale přijít nechce. „Některé večery koukám na filmy online přes Moje kino live od kina Scala nebo si zapnu nějakou přednášku. Už se ale těším, až vše uvidím naživo,“ svěřila se. Muzea, galerie i knihovny v kraji už jsou zavřená měsíce, pro návštěvníky ale chystají zábavu online.

KRMENÍ Z OBÝVÁKU. Z pohodlí domova se lidé potěší pohledem na zvířata z brněnské zoo. „Přes týden máme vždy jedno komentované krmení, den s chovatelem a kvíz, lidé se vše dozví na Facebooku a Instagramu,“ přiblížila mluvčí brněnské zoo Monika Brindzáková.

REPORTÉREM V MUZEU. Přesto, že se některé výstavy z prostor brněnského Moravského zemského muzea stěhují, lidé si je prohlédnou online. Ve virtuálním muzeu pro děti najdou vystřihovánky, tajenky i interaktivní skládanky. „V únoru nově připravujeme soutěž pro děti a studenty s názvem Staň se muzejním reportérem! Bližší informace brzy zveřejníme,“ prozradila mluvčí muzea Barbora Javorová.

VĚDECKÁ PODÍVANÁ. Pokusy nebo vědecká vyrábění na doma nabízí brněnské Vida centrum. Podle návodu s fotografiemi si lidé vyzkouší na čtyři desítky různých pokusů. „Aby si je lidé mohli udělat doma, používají se k pokusům primárně věci, které má každý jako je sůl nebo citrón. Sedmadvacátého února bude mít premiéru naše druhá filmová science show s názvem Vytěž princip. Je celá o těžišti a odehrává se v cirkusovém prostředí,“ nastínila mluvčí Vida centra Hana Laudátová.

MAPA MORAVY. Nejslavnější mapu Moravy i další obrazové dílo Jana Amose Komenského uvidí příznivci Moravské zemské knihovny v Brně příští týden na videu. „Ve čtvrtek budeme mít premiéru streamované prohlídky výstavy Komenský v obrazech, kterou budou komentovat odborníci. Přespříští týden zase otevíráme cyklus Oči Brna,“ pozval mluvčí knihovny Radoslav Pospíchal.

FOTOGRAFICKÁ VÝZVA. Každý týden zveřejní jedno z témat výzvy Oko fotografa v brněnském Diecézním muzeu. Zájemci pak vyrazí do ulic nebo do přírody a pozorují svět hledáčkem fotoaparátu. Aktivita je první ze série tvořivých dílen, které zástupci muzea připravili. „Do desátého února každou středu na Facebooku muzea zveřejňujeme novou výzvu. V době, kdy už jsme všichni pomalu unaveni online světem, poskytuje výzva možnost, jak si nově všímat obyčejných věcí kolem nás. Aktivitu si může užít každý, kdo rád fotí, bez závislosti na věku,“ uvedla mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.

PŘEDNÁŠKY ONLINE. O historii, archeologii nebo etnografii Znojemska se dozví lidé každý čtvrtek od šesti hodin večer na Youtube kanálu Jihomoravského muzea ve Znojmě. „Příští týden bude o barokních umělcích ve službách louckého kláštera vyprávět Tomáš Valeš. Na muzejním kanálu zůstane přednáška vždy tři hodiny, lidé si mohou vzít kávu či víno, sednout si před obrazovku a kdykoliv si ji pustit,“ sdělila mluvčí muzea Renata Hurníková.

VIDEA O COVIDU. Poslechnout si přednášku z domova mohou lidé přes třeba přes facebookové stránky Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Před nedávnem streamovala knihovna například autorské čtení spisovatelky Biancy Bellové v cyklu Spisovatelé do knihoven, devátého února cyklus pokračuje autorským čtením Lidmily Kábrtové. „Aktuálně připravujeme cyklus krátkých videí o pandemii. Bude spuštěn v únoru. Své aktivity přenáší do online prostředí také naše středisko Europe Direct. Další programy připravují jednotlivá pracoviště a to jak pro školy, tak pro dospělé,“ poznamenala asistentka ředitelky knihovny Eva Pokorová.