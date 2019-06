„Je to pro nás velké překvapení. Ocenění si moc vážíme. Je to odměna za práci zastupitelů i místních lidí. Myslím si, že v obci se lidem žije dobře a pořád se v ní něco děje. Snažíme se ji rozvíjet,“ řekla krátce po vyhlášení krajského kola soutěže starostka Morkůvek Brigita Petrášová.

Obec postupuje do celostátního finále. Slavnostní vyhlášení bylo v pátek odpoledne na programu ve Křtinách na Blanensku. Dvě stuhy putují na Hodonínsko. Bílá za činnost mládeže do Kostelce a modrá za společenský život do Násedlovic. Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí získaly Velatice z Brněnska. Oranžovou stuhou ocenila porota obec Petrovice z Blanenska. Za spolupráci obce a zemědělců.

„Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem dvě stě pět obcí z celé České republiky. Z toho osmnáct z Jihomoravského kraje,“ uvedl krajský mluvčí Jiří Klement.

Vesnice roku 2019, Jihomoravský kraj

Zlatá stuha (za celkové vítězství v krajském kole) – Morkůvky (okres Břeclav)

Bílá stuha (za činnost mládeže) – Kostelec (okres Hodonín)

Modrá stuha (za společenský život) – Násedlovice (okres Hodonín)

Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí) – Velatice (okres Brno-venkov)

Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Petrovice (okres Blansko)