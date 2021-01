V prvním roce 2022 má být kvóta 55 procent potravin českého původu v obchodech nad 400 metrů čtverečních. Vinaři by podle zástupců unie už příští rok nebyli schopni dodat na trh dostatek vína vyrobeného z tuzemských hroznů.

Zavedení povinných kvót je podle Beránka kontraproduktivní, jelikož způsobí nedostatek tuzemského vína v maloobchodě a to, že spotřebitelé častěji sáhnou po zahraniční produkci.

Pro zajištění prodejnosti tuzemského vína v rámci kvót by došlo zřejmě ke zdražení zahraničních vín. Prodejní řetězce, které by byly za plnění kvót zodpovědné, by pravděpodobně byly nuceny zvednout marže na zahraničním víně víc, než by normálně musely. V konečném důsledku by zvýšené náklady dopadly opět na spotřebitele.

Vinař Miloš Michlovský kvóty také považuje za špatný krok. „Co to ve výsledku přinese, prohibici? Nemá smysl nutit lidi pít méně vína…,“ odlehčil téma majitel vinařství v jihomoravských Rakvicích.

Moravská vína z domácích hroznů

Podle něj se však víno z regálů obchodních řetězců nevytratí. Ty jen budou hledat jiné cesty, jak je tam dostat. „Řetězce vyžadují garance dodávek a kvality, proto většinou nasmlouvají velká vinařství a dodavatele. Takové řešení shora nepomůže menším vinařům. Maximálně se menší producenti obrátí na další obchodníky, kteří pak u řetězců budou zastupovat dohromady větší skupinu vinařů,“ přemítal Michlovský.

Jak upozornil, důležité je spíš to, aby se moravská vína opravdu vyráběla z domácích hroznů, a ne dovezených z ciziny a pak neférově vydávaných za vína z jižní Moravy. To ale novela nezajistí.

Vinaři doufají, že úprava zákona o potravinách v takové podobě neprojde Senátem. „Vinařská unie uvítá všechny kroky, které povedou k podpoře domácích producentů, ovšem za předpokladu, že bude uspokojena poptávka spotřebitelů jak z hlediska množství a ceny, tak samozřejmě i kvality,“ dodal Beránek.

Vinaři odmítají kvóty



