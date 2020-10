Tato propagátorka zdravého životního stylu, a především lokálních pěstitelů a producentů, v něm vyzývá lidi, aby se zamysleli nad tím, co a kde nakupují a jedí. „Zvolila jsem drsnější formu sdělení, čekala jsem proto spíše vlnu kritiky. Šokovalo mě, že se toho lidé chytili, kvitovali má slova a příspěvek sdíleli. Ve společnosti to nyní vře, český trh s potravinami okupuje dvanáct celosvětových firem a my jsme na jejich dovozu závislí,“ okomentovala majitelka obchodu se zdravou výživou.

Téma je více než aktuální. „V návaznosti na koronavirus začali lidé dbát o přísun vitaminů z ovoce a zeleniny, jejichž spotřeba roste. Rozhodujícím faktorem při jejich koupi je ale stále cena. Tu však mají místní pěstitelé vysokou. Dovážené zboží je levnější než to, které se vyrábí v tuzemsku a většinu kupujících nepřesvědčí ani česká vlajka na obalu“ zdůraznil ekonom Lukáš Kovanda.

Že jsou ceny místních produktů vyšší než dovážených, si je vědomá i Prokešová. „Fungujeme na principu dotací. Není možné, aby lidé, kteří vyrábějí bez nich stáhli cenu na výši dotovaných produktů. Cestu, jak to změnit, vidím od nás obyčejných lidí, kteří právě takové výrobky začnou poptávat," domnívá se mladá žena.

Podle Kovandy jde o letitý problém, který s pandemií koronaviru vysvitl. „Krize ukázala, jak zrádné je být závislý pouze na zahraničním dovozu například z Itálie nebo Španělska, které krize na jaře postihla nejvíce. Právě tento faktor by mohl nahrávat místním producentům. Avšak dokud nebudou umět vyrábět levně, a přesto být ziskoví, bude český konzument tíhnout k lacinému dovozu. Pochopitelně jsou i uvědomělí zákazníci, kteří mají tendenci něco změnit, ovšem jde především o ty, kteří nehledí na každou korunu," srovnal Kovanda.

Prokešová však oponuje. „Když přeci peníze utratím tady, podpořím místní výrobce bot, kosmetiky, drogerie, nebo třeba potravin, podpořím i českou ekonomiku, do níž ty peníze pak putují. Není to jen o ceně, ale i o tom, jak přemýšlím. Nemusím mít nadbytek, žít v hojnosti, ale můžu se i uskromnit. Jeden kvalitní tuzemský produkt mnohdy nahradí několik levnějších dovozových. Nehledě na to, že každý z nás je zodpovědný za své zdraví. Mě neochrání rouška, ale to, v jakém stavu je má imunita. A na ní se podepisuje to, co jím, ale i to, co se mi dostane do těla třeba přes kůži," poukázala žena.