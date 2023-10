/FOTO, VIDEO/ Poštorenský kostel, synagoga, břeclavský zámek, líbezné Pohansko nebo boží muka za Starou Břeclaví. Dvacítku kolorovaných kreseb zobrazujících výhradně architektonické stavby z katastru Břeclavi si prohlédnou už ve čtvrtek návštěvníci břeclavské Galerie 99 ve Slovácké ulici. Svá díla zde na vernisáži od pěti hodin odpoledne ukáže jejich autor Antonín Vojtek.

Antonín Vojtek představí nové obrazy na výstavě Putování okolo Břeclavi.

Malíř jižní Moravy, který v lednu příští roku oslaví devadesátiny, se tentokrát oprostil od typických prvků svých olejomaleb. „Vzal jednoduchou klasickou kresbu, kterou pak koloroval. Nejde o úplný popisný přepis míst, která kreslil. Trošku si je mnohdy upravil. On má totiž rád, když věci vypadají dobře. I když maloval ženské akty, uměl přidat i ubrat tam, kde bylo potřeba tak, aby celek působil pěkně,“ řekla galeristka a umělcova manželka Jitka Vojtková.

Devatenáct obrazů, na nichž její muž pracoval zhruba posledního půl roku, zobrazuje stavby z katastru Břeclavi. „Ten dvacátý však nikoli. Vpašovali jsme ho na výstavu trošičku záměrně navíc. Jsme zvědaví, jestli návštěvníci poznají, o jakou stavbu se jedná,“ usmívala se Vojtková.

Všechny vyobrazené stavby sice malíř Vojtek už někdy kreslil, ale nikdy z nich nevznikl ucelený cyklus, který by měl jednotný rukopis. „Nejbližší je mi samozřejmě obraz kapličky za Starú Breclavú, jak zpívá Jožka Černý. Tento cyklus je pro mě jakýmsi návratem do minulosti, takhle jsem totiž skutečně jako malíř začínal. S perem, tužkou a kolorováním,“ vyprávěl Vojtek, který momentálně pracuje na obrazech pro své další tři výstavy. Ty lidé uvidí v příštím roce.

Impuls k nové výstavě vzešel od jeho ženy Jitky. „Dalším faktorem pak bylo, že se tady v Břeclavi opravdu cítím dobře, doma. A bylo mi hrozně nemilé, když lidé říkali, že je Břeclav mladým městem, ve kterém nic nemáme, a už vůbec nějaké památky. Na výstavu jsme vybrali dvacet věcí, ale to jsou jen ta místa, kterými se toulám. Historických staveb je zde samozřejmě mnohem více,“ zdůvodnil téměř devadesátiletý malíř, jehož novou výstavu doplní i některé z jeho autorských veršů knihy Krajina mého srdce aneb putování okolo Břeclavi.

Výstava, která nese název Putování okolo Břeclavi, je prodejní. Kromě čtvrteční vernisáže si ji mohou lidé přijít prohlédnout vždy od úterý do pátku v čase od dvou do pěti hodin odpoledne. Po předchozí domluvě i v jiný čas. „Toto je výstava, na kterou bych ráda pozvala i mateřské a základní školy, protože si myslím, že by téma mohlo být dětem blízké, a že by jim mohlo obohatit poznávání Břeclavi,“ pozvala školáky galeristka.