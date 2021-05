/VIDEO/ Loterií je několik posledních měsíců jízda skrz kruhový objezd u obchodního domu Billa v Mikulově. "Buď díru se štěstím objedete, nebo do ní vjedete. Jiná možnost není," kroutila hlavou řidička Soňa.

Silničáři opraví díru uprostřed kruhového objezdu u mikulovského obchodního domu Billa. | Video: Deník/Iva Haghofer

Přes okružní křižovatku jezdí denně několikrát. "Mně se nestane, že bych do díry autem vjela. Ale řidičům, co to v Mikulově neznají, se to stává běžně. Je jen otázka času, kdy se někomu něco na autě rozbije," upozornila žena.