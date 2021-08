Zrekonstruované zámecké jízdárny v Lednici na Břeclavsku podle všeho dostanou do správy památkáři. Převzít je mají po Novém roce.

Zámecké jízdárny v Lednici. Před opravami | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Spor o budoucnost zrekonstruovaných zámeckých jízdáren, které se proměnily v multifunkční centrum, doutná v Lednici na Břeclavsku už několik let. Nyní se podle všeho blíží ke konci. Převzít do správy by je totiž měli zpět památkáři, kteří jízdárny pronajímali Multifunkčnímu centru zámek Lednice.