Ze sedmdesáti semifinalistek vybrala minulý týden porota nejprve Top dvacítku, ze které pak vzešla finálová desítka. „Chtěla jsem se přihlásit již loni, ale termín castingů se křížil s mojí maturitou na břeclavském gymnáziu. Letos to ale už vyšlo,“ řekla Maděryčová.

S modelingem začala tato 178 centimetrů vysoká dívka a studentka oboru Interaktivní média na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v šestnácti letech. „To jsem se přihlásila do soutěže Czechoslovak Top Model. Postoupila jsem ale jen do semifinále. Do finále ne, porotě vadilo, že vypadám starší, než ve skutečnosti jsem,“ vyprávěla s úsměvem Maděryčová.

Zkusit si práci v modelingu toužila už od dětství. Přesněji asi od třinácti let. Za sebou má přehlídky, focení, i práci na kampani ve městě módy, italském Milánu. „Jako modelka jsem spíš jen ramínkem na šaty. Kdežto Miss musí být dáma, osobnost, která umí reprezentovat. Co obě pozice spojuje, je pak vzhled a skvělá znalost angličtiny,“ srovnala Maděryčová.

Jak přiznala, její sen stát se Miss podporují i její nejbližší. "Přítel je nadšený. Jakmile zjistil, že jsem ve finále, rozbrečel se. Přejí mi to a podporují mě ale i rodinní příslušníci a kamarádi," sdělila finalistka jedenáctého ročníku soutěže Miss Czech Republic.

Momentálně čeká Maděryčovou několik soustředění, kde budou dívky pilovat etiketu, vystupování na veřejnosti, chůzi či komunikaci. "Já osobně si budu i zlepšovat fyzičku. Ráda bych si do finále zpevnila postavu v posilovně. Musím přiznat, že nejsem zrovna sportovní talent. Baví mě ale například běh na běžícím pásu. Když si dám sluchátka a poslouchám muziku, hodně si u toho odpočinu," usmívala se sympatická Břeclavanka.

Protože ví, jak krátká je kariéra modelky, myslí i na zadní kolečka. "Ráda bych se věnovala práci s dětmi. Udělala jsem si před časem pedagogické minimum. S přítelem jezdíme na tábory volnočasové Duhovky, kde jsem vedoucí. Také učím děti hrát na flétnu. Uvidím, jestli zakotvím ve školce, nebo budu pokračovat dál ve studiu a stanu se například logopedkou," nastínila své plány Maděryčová.

Kromě flétny hraje také na harmoniku. "Možná na ni zahraji i ve finále soutěže, uvidíme," naznačila dívka.

Úspěch Břeclavanky potěšil i Miroslava Tomka z Lanžhota. „Nejhezčí holky široko daleko jsou právě tady u nás!“ podotkl.

Pět vítězek, které se zúčastní největších světových soutěží krásy, vybere porota na jaře příštího roku.