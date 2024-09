Silné deště s nepředvídatelným průběhem se vaí na Českou republiku včetně Jihomoravského kraje. Nejvíc vody se očekává v sobotu, kdy by měl déšť navíc doprovázet prudký vítr. Velké srážky se očekávají už i v průběhu páteční noci. Ve čtvrtek dopoledne o tom informovala Povodňová komise Jihomoravského kraje.

Ačkoli deštivé počasí začalo už ve čtvrtek, nejzásadnějším bude pro následující vývoj víkend. „Musíme se připravit na to, že od páteční noci nebo v průběhu soboty bude vyhlášen nejvyšší povodňový stupeň na území jižní Moravy,“ sdělil hejtman kraje a předseda komise Jan Grolich.

Lidé, kteří žijí v povodňových oblastech, by se měli na situaci připravit. „Chtěl bych poprosit všechny, co mají zkušenost z velkých povodní v roce 1997, aby si hlídali nejenom vodu, co mají před domem, ale i spodní vodu, která se k nim může dostat kanalizací. Chtěl bych je vyzvat, aby připravili své nemovitosti obložením pytli nebo evakuací spodních pater,“ varoval veřejnost ředitel krajských hasičů Jiří Pelikán.

Podle jeho slov hejtmana je výhodou v nešťastné situaci, že se o deštích vědělo dopředu. „Protože máme informace s dostatečným předstihem, tak Povodí Moravy už od úterý vypouští přehrady, aby v nich vytvořilo co největší prostor k hromadění další vody,“ doplnil Grolich.

Povodí Moravy je v pohotovostním režimu už od pondělí. Nyní se opatření ještě zvyšují. „Od dnešního dne budeme fungovat v nepřetržitém režimu. Především náš dispečink, který zpracovává data, které máme z našich měřících stanic, abychom mohli regulovat výtoky z našich přehrad,“ uvedl ve čtvrtek ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Například v Brně dojde v návaznosti na stavbu protipovodňových opatření na řece Svratce k vyklizení stavby a takézabezpečení lodí na Brněnské přehradě tak, aby Povodí Moravy mohlo zvýšit odtok z nádrže na 40 metrů krychlových za sekundu.