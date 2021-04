Obrazně o jedno malé, více než třítisícové městečko se loni zvýšil počet obyvatel v Jihomoravském kraji. Jak ale dokládají odborníci z Českého statistického úřadu nejnovějšími čísly, ve dvou okresech v roce 2020 lidí ubylo.

„Počet obyvatel Jihomoravského kraje se zvyšuje nepřetržitě již od roku 2003, ovšem v okrese Hodonín bylo bilanční zvýšení počtu obyvatel zaznamenáno naposledy v roce 1994,“ uvedl Karel Adam z Krajské správy ČSÚ v Brně.

Například Petr Gal zamířil z Čejkovic na Hodonínsku do Prahy. „Odešel jsem tam kvůli přítelkyní. Platově jsem si sice jako učitel nepomohl, ale začal jsem vedle práce dělat ještě doktorát, což by v Hodoníně asi nešlo,“ přiblížil důvody pro stěhování Gal.

Dlouhodobější statistiky pro jednotlivé nebrněnské okresy dlouhodobě potvrzují to, že v regionech ubývá zejména mladých, a to hlavně těch od dvaceti do čtyřiceti let. „Je zatím celá řada faktorů, především dostupnost občanského vybavení a práce. Pro mladší lidi není v současnosti takový problém jako v minulosti se za prací přestěhovat. Na to doplácí venkovské okresy,“ sdělil sociolog Filip Zachariáš z Bučovic na Vyškovsku.

Rok 2020 v okresech



Přibylo za rok:



Brno-venkov: 1 800 lidí

Brno – město: 1 059 lidí

Vyškov: 455 lidí

Znojmo: 201 lidí

Břeclav: 191 lidí

Blansko: – 32 lidí

Hodonín: – 336 lidí



* zdroj: ČSÚ

Upozornil v tomto ohledu i na vliv vysokých škol. „Studuje na nich mnohem větší procento obyvatel než před dvaceti či třiceti lety. Tito mladí lidé tíhnou k větším centrům, k nimž si během studií i brigád vytvoří bližší vazby a po dostudování se tam i usadí,“ uvedl sociolog s tím, že zabránit vylidňování venkova mohou především nové pracovní příležitosti.

Bývalý ředitel úřadu práce v Hodoníně Vladimír Šťáva očekával po ukončení provozu řady průmyslových podniků i větší odliv obyvatelstva. „Ekonomický význam tohoto území poklesl. Je jasné, že obyvatel přibývat nebude, ale snad se aspoň úbytek zastavuje,“ doufá.

Počet obyvatel loni poklesl i na Blanensku, byť to bylo poprvé od roku 2004. Region zřejmě doplatil na smutný pandemický rok, když mezi jihomoravskými okresy trpěl nejvyšší úmrtností. Oproti roku 2019 zde zemřelo o téměř čtvrtinu více lidí.

Naopak krajský populační růst táhly hlavně brněnské okresy, v nichž přibylo loni téměř tři tisíce lidí. „V Brně-městě počet obyvatel rostl již pátý rok v řadě po předchozích šesti letech poklesu,“ upozornil statistik Adam. Brno-Venkov dokonce jako jediný okres na jižní Moravě zaznamenal přirozený přírůstek obyvatel. Tedy více lidí se sem narodilo, než zemřelo. Celkem loni zesnulo o téměř dva tisíce Jihomoravanů víc než v roce 2019.