Břeclavsko – U vánočních stromů, na náměstích, ale i v kostele. Na patnácti místech Břeclavska zněly ve středu v podvečer koledy a vánoční písně. S regionálním Deníkem a již po osmé. Akce Česko zpívá koledy se v okrese zúčastnilo zhruba 1900 lidí.

Po úspěšné loňské premiéře si znovu připomněli vánoční atmosféru lidé na náměstí v Kloboukách u Brna. Sešlo se tam asi dvě stě padesát zpěváků. Pět desítek studentů gymnázia ke zpěvu i zahrálo. Na kytary, housle, flétny nebo také ukulele. „Lidé dostali perníčky, ručně vyráběné ozdoby na stromeček a zabijačkové pochoutky. Po tlačence se jen zaprášilo. Krásná akce,“ pochvaluje si místní organizátorka Renata Pilařová.



Poprvé se letos zapojili Kostičtí. Přes sto zpěváků zaplnilo prostor před místním vánočním stromem. Písně zapěli pod taktovkou místního mužáckého a ženského sboru. „Budeme zpívat i v kostele na půlnoční mši. Byla to taková generálka. A moc příjemná,“ usmíval se dirigent Bohumil Gál.





Osmileté Šárce Hraběové se z šestice vybraných písní nejvíc líbila Vánoce, Vánoce přicházejí. „Znám všechny písně, doma je na Vánoce hrajeme u stromečku,“ pověděla členka folklorního souboru Kostičánek.



Vrbických se společně u koled sešlo podle starosty Tomáše Bílka kolem tří set. Tam, ale také v Brumovicích a na dalších místech si mnozí zpěváci akci protáhli dalším programem. „Vypilo se dvacet litrů svařáku, takže se akce lidem asi líbila,“ usmál se brumovický starosta Rudolf Kadlec.



Déšť a zima zpěváky v Horních Věstonicích zahnaly zpívat do tamního kostela. „Zpívání jsme spojili s adventním koncertem základní školy. Děti se převlékly do lidových kostýmů a andělů,“ zmínil ředitel základní školy v Dolních Věstonicích Zbyněk Háder. Právě tam se tradiční akce konala loni a putovat blízkým okolím chtějí místní organizátoři i v následujících ročnících. „Příští rok se přesuneme do Pavlova, pak do Strachotína,“ nastínil Háder.





U vánočního stromu v Jevišovce se sešlo asi šedesát zpěváků. „Za doprovodu houslí a kytary si lidé zazpívali nejen koledy ze zpěvníku, ale třeba také krásnou vánoční píseň Půlnoční od Václava Neckáře. Ani déšť příchozím náladu nezkazil. Všichni se ohřáli horkým čajem,“ podotkla starosta obce Božena Bošiaková.



Ve Velkých Pavlovicích si zpěváci přidali navíc dvě koledy z Hanáckého Slovácka. Sešlo se asi dvě stě lidí. „Zpívali pod taktovkou Hanácko-slováckého krúžku, Presúzního sboru, nechyběl ani dětský soubor Floriánek,“ uvedla Zuzana Pecháčková z Ekocentra Trkmanka.





Nebýt dcery, Lanžhotčanka Barbora Korábová by o středečním setkání nevěděla. „Dcera za mnou sama přišla a řekla mi, že by si chtěla zazpívat vánoční koledy. I když nejsem žádná zpěvačka, ráda jsem se připojila,“ zmínila žena.



Na náměstí v Lanžhotě vzal do ruky kytaru tamní starosta Ladislav Straka a hudebně doprovodil zpěváky. „Do akce se město zapojilo poprvé. Přišlo asi sto dvacet lidí. Zpívání jsme si užili a příští rok se pod vánočním stromem sejdeme zase,“ uvedl muž.





Koledy ve středu zněly na víc než osmi desítkách míst po celé jižní Moravě. K již tradiční akci Deníku Česko zpívá koledy se opět připojily tisíce lidí a spolu s nimi zpívala celá Česká republika.