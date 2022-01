Ve znojemské porodnici registrovali řadu rodičů s odvahou k nezvyklým jménům jako jsou Zara, Vilemína, Timotej, Timmy, Tiffanie, Mellody, Aurora, Letty nebo Felisa. Paradoxem je, že konkrétní nezvyklé jméno Mia Lilly získalo ve Znojmě pět holčiček, zatímco pět chlapců dostalo jméno Matteo.

Podle psychologa Václava Mertina je riziko komplikací v dětském kolektivu kvůli neobvyklému jménu dnes slabší než třeba před třiceti lety. „Společnost se za tu dobu výrazněji rozrůzňuje i ve věcech jako oblečení nebo tetování a mnohem méně reaguje podrážděně na odlišnosti. Patrně ještě nejsme tak daleko jako vidíme v zahraničí, kde si můžeme říkat, kde to jméno vzali, ale pomalu k tomu taky směřujeme. Téměř z jakéhokoliv jména můžete vytvořit urážlivou variantu. Myslím ale, že problém může nastat, když do toho doma vstoupí svým negativním odsudkem rodiče nebo ještě víc prarodiče,“ uvažoval Mertin.

Rozhodnutí rodičů přitom bývá také komplikovanější. „Není tak neobvyklé, když dávají dětem rovnou dvě jména. Všímáme si toho především u chlapců. Je to například Jan Josef, Leopold Jan, Jan Jaroslav, Alois Josef, Karolína Ela, nebo Hana Božena. V tomto případě se jedná v drtivé většině o klasická česká jména,“ přiblížila mluvčí znojemské nemocnice Petra Veselá.

Dilema měla loni po narození syna Lenka Krupicová z Klobouků u Brna, také ona se chtěla vyhnout jménům rozšířeným v její početné rodině. „Nakonec zvítězil Honzík, protože to je krásné české jméno a hned jsme se na něm s manželem shodli,“ vzpomínala žena.

Inspiraci našla u příbuzných. „Honza byl i můj oblíbený strýc, který už bohužel nežije. Když vidím toho našeho malého drobečka, nic jiného by k němu nepasovalo. Uvažovali jsme ještě o Štěpánovi, nemám moc ráda cizí jména,“ dodala Krupicová.

V městské části Brno-střed dominovaly mezí dívkami Anny, Elišky, Natálie a Sofie. „Mezi chlapeckými byli zase nejčastěji Jakubové, Adamové, Matyášové, a Janové. Neobvyklé byly třeba Trinity, Roňa, Astrid, Caitlin, ale také Ákos. U chlapeckých jmen pak Neklan, Rolex, Floki, Emanuel, Živan nebo Bentley,“ vyjmenovala mluvčí Brna-střed Kateřina Dobešová.

Brňany podle ní ale experimenty nepřitahují. „Rodiče v loňském roce dávali dětem převážně tradiční česká jména, žádný velký nárůst těch neobvyklých jsme nezaznamenali,“ dodala Dobešová.

Jeroným Klimeš, který se zabývá především psychologií rodiny, chápe popularitu některých jmen v tom, že jsou módní. Mnozí lidé tomu podléhají, zatímco už nemají zájem o taková, která už v trendech nejsou. Takový mechanismus se podle něj evolučně prosadil po celém světě, protože udržuje pomyslnou tlupu pohromadě.

„Pak jsou lidé, kteří tradiční jména rádi nemají, z těch se pak rekrutuje ta druhá skupina. Obavy okolo jmen jsou zcela liché, prostě lidé se bojí věcí, kterých by se bát neměli, a naopak. Pro děti ve školce či v jeslích je atypické jméno stejně nové jako třeba Honza či Kuba, pokud ho neslyší doma. Ony se učí všechna jména. Za měsíc se to slovo naučí a je jim to jedno,“ vysvětlil psycholog.

Osobně preferuje, pokud má člověk jednoznačné jméno, pod kterým ho najdeme také na internetu. „Takže stačí když zadáte třeba "Jeroným Klimeš psycholog", nenaskočí vám padesát jiných lidí,“ dodal Klimeš.

ROZŠÍŘENÁ I NEOBVKLÁ JMÉNA NA JIHU MORAVY ZA ROK 2021

BRNO-STŘED

Populární dívčí jména: Anna, Eliška, Natálie a Sofie.

Populární chlapecká: Jakub, Adam, Matyáš a Jan.

Neobvyklá pro dívky: Trinity, Roňa, Astrid, Caitlin a Ákos.

Nezvyklá pro chlapce: Neklan, Rolex, Floki, Emanuel, Živan a Bentley.

BOSKOVICE

Populární dívčí jména: Eliška, Natálie, Julie, Sofie, Viktorie a Ema.

Populární chlapecká: Tobiáš, Jakub, Šimon, Filip, Matyáš a Martin.

Neobvyklá pro dívky: Vilemína, Jenovéfa, Sidney, Ruby, Rosie, Lorien a Meda.

Nezvyklá pro chlapce: Barnabáš, Jeroným, Adian, Eliot a Egon.

VYŠKOV

Populární dívčí jména: Anna, Eliška a Zuzana.

Populární chlapecká: Jakub, Adam a Jan.

Neobvyklá pro dívky: Bernardeta, Adléta, Rút, Airi a Larisa.

Nezvyklá pro chlapce: Florián, Timon, Wilbert, Noel a Bjorn.

ZNOJMO

Populární dívčí jména: Eliška (20x), Natálie (18x) a Sofie (16x)

Populární chlapecká: Jakub (28x), Adam (20x) a Jan (19x)

Neobvyklá pro dívky: Deborah, Caitlin, Felisa, Letty, Lina, Kíra, Salome, Stazie a Zara.

Nezvyklá pro chlapce: Ali, Aron, Cody, Dejan, Ilián, Nathaniel, Ohňon, Lambert a Timmy.

Dvě jména: Leopold Jan, Jan Josef, Jakub Leo, Sebastian Jakub, Mia Lili, Elena Božena a Eliška Amálie.

KYJOV

Populární dívčí jména: Viktorie (16x), Adéla (14x) a Tereza (13x)

Populární chlapecká: Jakub (26x), Matyáš (16x) a Filip (16x)