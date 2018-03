Jojování je můj životní styl, říká šampionka Kamenská z Břeclavi

Břeclav /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Vždycky mám ze svého výkonu špatný pocit a pak jsem příjemně překvapená. To říká po závodě v kategorii žen na mistrovství Evropy v jojování v Lednici Břeclavanka Veronika Kamenská (na snímku). „Asi každý si přeje vyhrát, ale když budu do třetího místa, budu spokojená,“ říká osmnáctiletá dívka, která nakonec obhájila titul mistryně Evropy.

Ve svém věku už má na svém kontě řadu úspěchů v evropské i světové konkurenci. „Loni na mistrovství světa na Islandu jsem skončila mezi ženami čtvrtá,“ chlubí se Kamenská.



S jojem jí už nestačí být nejlepší pouze mezi ženami, chce uspět i mezi muži. V nejprestižnější kategorii na uplynulém evropském šampionátu dosáhla na páté místo. „Do finále jsem se dostala jako první žena v historii,“ zmiňuje jojerka.

Jojování se věnuje zhruba čtyři a půl roku. První jojo dostala od své babičky. „Pak jsem se začala učit z internetu. Pražští jojeři jsou velká komunita. Učí se navzájem. Ale vzhledem k tomu, že z Břeclavi je to do Prahy dost daleko, začala jsem se učit sama,“ přibližuje Kamenská své začátky.



Dnes mladá žena kouzlí s jojem v každé volné chvíli. „Když je do toho jojer zabraný, jojuje všude. Doma, na zastávce, ve škole. Je to takový můj životní styl,“ přiznává studentka břeclavského gymnázia.



V zatím nepříliš známém sportu, kterému se věnuje hlavně mladší generace, ji podporují rodiče. Doprovázejí Kamenskou i na zahraniční soutěže. „Třeba na Islandu jsme byli celá rodina,“ zmiňuje dívka.



Jojo, se kterým závodí, vyjde zhruba na dvanáct set korun. „Je to přímo můj model, který mi vyrábí na míru. Mám sponzora, který mi ho zaplatil,“ uvádí jojerka.



Od začátečnických triků, jež mají názvy jako Eiffelovka a podobně, už Kamenská přešla na ty obtížnější, jež si také sama vymýšlí. „Většinou se mi třeba něco nepovede a je z toho čistě náhodou nový trik. Když zjistím, že je některý málo bodovaný a některý více, tak je vyměním, ale většinou je pouze dopilovávám,“ poodhaluje Břeclavanka. Sestavu, kterou předvedla na mistrovství Evropy, pilovala od srpna.