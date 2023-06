/FOTO/ Pocházejí ze slovenské Skalice, severočeských Teplic a z Jihlavy. Dohromady je svedla náhoda, láska k jihomoravskému folkloru a pýcha na tamní tradice. A to tak silná, že se domluvili a vytvořili svůj první společný folklorní nástěnný kalendář. Humorně i naučně pojatý Kalendář Atelier V&P 2024 obsahuje třináct fotografií. Jde o scénické fotky, ale i o momentky z okolí Kobylí, Velkých Bílovic a Vrbice na Břeclavsku.

Veronika a Peter Kopsovi společně s Martinou Janochovou vydávají první nástěnný folklorní kalendář. | Foto: se svolením manželů Kopsových a Martiny Janochové

Za nápadem stojí manželé Veronika a Peter Kopsovi, kteří společně žijí na Zlínsku. Zatímco ona šije a maluje folklorní oblečení, on je zapálený pro grafiku a tisk. Dvojici doplňuje Martina Janochová, fotografka a grafička z Teplic, ze které se před pár lety stala malérečka z Podkrušnohoří. „Mě i ženu moc baví motat se kolem folkloru, tradic, malovaných sklepů, vinohradů, krojovaných zábav a setkání. Malujeme folklorní oblečení, a tak nás napadlo vytvořit folklorní kalendář, který by lidi bavil,“ přibližuje vznik myšlenky na vydání kalendáře Kopsa, který společně se ženou na Slovensku dokonce obhospodařuje vlastní vinohrad.

Zásadní bylo pro manžele, aby měly fotky příběh a byly vtipné. „Proto jsme přes kamaráda z Teplic oslovili fotografku Martinu Janochovou, která velmi ochotně poskytla pro náš nápad fotografie i zkušenosti,“ pokračuje grafik.

Zkrášlení historického domu Nohelových, Hustopeče zvelebí fasádu za půl milionu

Fotografií dodala Janochová, která mimochodem ručně maluje folklorní motivy a typické ornamenty z Moravského Slovácka i na deštníky, na padesátku. „V kalendáři jsou k vidění ty z kobylských hodů, pak nějaké od tetiček z Muzea obce Kobylí, ale i od Bílovic, z Vrbice, zevnitř i zvenku. Opravdu je to pestrá směsice, která se prolíná napříč Moravským Slováckem,“ usmívá se sympatická Tepličanka.

Na kalendáři začali jeho autoři pracovat už loni. „Přišlo nám, že jen moc málo lidí skutečně vidí a dělá rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Především od Brna dál už málokdo ví, že jsou nějaké rozdíly v krojových oblastech, a už vůbec nerozlišují, které prvky patří k Podluží, co je zase typické pro Moravské Slovácko nebo třeba i Horňácko,“ zdůvodňují shodně autoři kalendáře.

Folklorní nástěnný kalendář by mohl být už v září ke koupi v turistických informačních centrech, ve vinařstvích, muzeích, nebo třeba i na radnicích jednotlivých obcí. Aktuálně si jej zájemci mohou objednat přímo přes email grafického atelieru na adrese ateliervp2022@gmail.com.

Konec pivobraní v Mikulově, město kvůli místním mění podmínky. Stížnosti sílily

S rokem 2024 autoři však skončit nehodlají. V plánu jsou další tematicky laděné folklorní kalendáře. „S Martinou plánujeme ve spolupráci pokračovat i v dalších letech. A nafotit materiál tak, aby to lidi trochu vzdělalo a pobavilo,“ usmívá se Kopsa.

Jako srdcaři všichni tři cítí, jak intenzivně Češi začínají tradice vnímat. „Proč toho nevyužít? Vždyť máme na co být pyšní, hrdí, a máme co si hýčkat. Každá obec má to své a to své hezké. To vše bychom my chtěli dostat do kalendářů. Ostatně ve folkloru jsme úspěšní na celém světě. Je třeba si toho konečně vážit,“ dodává Janochová.